7 из 100 баллов за тест должен набрать абитуриент минимум, чтобы попасть в число потенциальных студентов

Новости Беларуси. Новые условия для участия в конкурсе при поступлении в вуз будут действовать в Беларуси во время вступительной кампании-2012. Теперь, чтобы попробовать попасть в число студентов, абитуриент должен набрать не менее 7 баллов за тест на централизованном тестировании.

Согласно новым правилам, баллы от 1 до 6 по 100-балльной шкале равны двойке по 10-балльной. Они считаются непроходными в вуз. При этом те, кто получил именно такую оценку за тест, смогут поступать в колледжи и техникумы.

Регистрация на тестирование уже идет и продлится по 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.