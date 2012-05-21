Как пройти собеседование? Советы от телеведущей

Прежде, чем отправляться на собеседование, постарайтесь узнать как можно больше о той компании, в которую вы собираетесь устроиться.

Позаботьтесь, чтобы ваше резюме было составлено грамотно и полно.

Подготовьте аттестаты, дипломы, грамоты и сертификаты.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Долгое время в нашей стране было не принято менять работу, но времена меняются и рыночные отношения превращают даже нас в товар. Поэтому, когда мы устраиваемся на новое место работы, самое важное – помнить про самопрезентацию.

Также будьте готовы отвечать на вопросы: расскажите о себе, почему уволились с предыдущей работы, какой опыт имеете, какие ваши положительные и отрицательные качества. Тут, конечно, не гнобите предыдущее руководство. Говорите только позитивно и положительно.

Будьте готовы к вопросу, о какой зарплате вы мечтаете. Тут надо подходить трезво. Для начала оцените ту зарплату, которая была у вас до этого, и оцените свои собственные возможности.

Продумайте и те вопросы, которые зададите работодателю вы. Тщательно отнеситесь к выбору одежды, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Одежда имеет принципиальное значение. Существует так называемое правило «15 секунд». Впечатление о вас сложится ровно за это время. А оставшиеся 15 минут руководитель будет утверждаться в этом впечатлении.

В одежде можно выделить 3 стиля. Первый – консервативный. Это, скорее, стиль для руководящих кадров. Второй стиль – коммуникативный. Это для тех людей, которые будут в постоянном взаимодействии и общении. И третий стиль – креативный. Он подходит для творческих специальностей.

Какой бы дресс-код вы ни выбрали, соблюдайте общие правила: одежда должна быть опрятно, в аксессуарах акцент должен быть только один – например, часы, или не больше трех украшений. Не стоит на первой встрече щеголять дорогими брендами и драгоценными ювелирными изделиями.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Обратите внимание на парфюмерию – она может испортить все впечатление. Поэтому лучше не пользоваться никакими запахами, либо чтобы они были минимальны. При этом очень важно, чтобы изо рта был свежий запах. Очень многие люди именно по этой причине не получили новую работу.

Отдельный аспект – ногти. Для женщин маникюр должен быть неярким и неброским. В этом случае совершенно не означает, что нельзя красить ногти красным цветом. Главное, чтобы они не были очень разукрашенными.

Табу распространяется также на ремни, обувь или сумки из лакированной кожи.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

В женской одежде самое главное, чтобы не было сексуальности. Поэтому никаких сетчатых колготочек и глубоких декольте.

Обувь должна быть с закрытым носком, но в теплое время допускается открытая пятка, хотя колготы на женщине должны быть обязательно, не только при собеседовании, но и непосредственно во время работы.

Последнее табу – на так называемый летний дурман. Если выглянуло солнце, это совершенно не значит, что вы можете прийти на работу оголенным. Руки обязательно должны быть закрыты.

Не опаздывайте к назначенному времени. Заранее продумайте свой маршрут и узнайте, где удобнее припарковать машину. Помните, что впечатление на собеседника вы произведете не только своими словами, но еще и жестами. Так что следите за своим невербальным поведением, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

В самом начале собеседования, конечно, представьтесь. Было бы неплохо, если бы вы заранее узнали, кто будет сидеть перед вами. Если вы будете обращаться по имени-отчеству, то это, конечно же, сыграет в вашу пользу. Не бойтесь задавать вопросы, смело и уверенно отвечайте на все вопросы, какими бы каверзными они не были. Очень часто кадровики задают специально какие-нибудь провокационные вопросы, просто чтобы проверить вас на стрессоустойчивость.

Во время разговора не следует намекать на свое плохое самочувствие, усталость или трудную судьбу. Проявлять излишнюю радость от каждого полученного предложения тоже не стоит.

В конце встречи обязательно поблагодарите собеседника за уделенное внимание и время, а также выясните, каким образом и когда вы сможете узнать о результате собеседования. Если в течение недели с вами никто не свяжется, допустимо позвонить самим.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

В случае отказа уйдите красиво, ни в коем случае не хлопайте дверью. Вполне возможно, что спустя какое-то время, когда эта должность вновь освободится, дабы сократить время на поиски нового сотрудника, руководители перелистают былую картотеку, вспомнят о вас и пригласят. В любом случае, отрицательный результат – это тоже результат: вы приобрели новый опыт. Но при этом обязательно проанализируйте ошибки, которые вы, возможно, допустили при собеседовании.

Собеседование – это, конечно, всегда стресс. Дабы его немного снять, помните, что не только вы ищите работу, но и работа ищет нового сотрудника.