«Формула добра»: какой будет главная ёлка Беларуси-2019 во Дворце Республики

Главная ёлка Беларуси, как обычно, проходит во Дворце Республики. Чем она будет отличаться в этом году, мы спросили в программе «Большой город» начальника управления культуры Мингорисполкома Виталину Рудикову.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома: «Формула добра» – так называется представление, которое пройдет на главной концертной сцене нашей страны – во Дворце Республики. Яркое музыкальное шоу, где главные герои путешествуют и узнают различные интересные истории и традиции празднования Нового года и Рождества. Более 100 человек на сцене, с музыкальным оформлением.

В период с 21 декабря по 10 января, когда Дворец Республики принимает маленьких гостей, всегда есть зрители в этом зале. И 27 декабря будут ребята из всех регионов республики. Этот спектакль проходит в рамках акции «Наши дети».