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«Формула добра»: какой будет главная ёлка Беларуси-2019 во Дворце Республики

25 декабря 2018 12:46
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Главная ёлка Беларуси, как обычно, проходит во Дворце Республики. Чем она будет отличаться в этом году, мы спросили в программе «Большой город» начальника управления культуры Мингорисполкома Виталину Рудикову.

«Формула добра»: какой будет главная ёлка Беларуси-2019 во Дворце Республики-1

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
«Формула добра» так называется представление, которое пройдет на главной концертной сцене нашей страны во Дворце Республики. Яркое музыкальное шоу, где главные герои путешествуют и узнают различные интересные истории и традиции празднования Нового года и Рождества. Более 100 человек на сцене, с музыкальным оформлением.

«Формула добра»: какой будет главная ёлка Беларуси-2019 во Дворце Республики-4

В период с 21 декабря по 10 января, когда Дворец Республики принимает маленьких гостей, всегда есть зрители в этом зале. И 27 декабря будут ребята из всех регионов республики. Этот спектакль проходит в рамках акции «Наши дети».

# Новый год # общество # Виталина Рудикова

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