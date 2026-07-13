Доминанта города Дятлово – рассказываем о соборе святых новомучеников и исповедников Церкви Русской
Серебристые купола словно касаются неба. Этот великолепный храм напоминает по форме свечу, символизируя огонь жизни, неиссякаемую веру и молитву. Собор святых новомучеников и исповедников Церкви Русской – доминанта города Дятлово. Главный храм района – Царство Божье на земле. Туристы любят приходить сюда за умиротворением и вдохновением. Благодатная атмосфера просветляет разум и дарит радость.
Проект в русско-византийском стиле сияет прямо перед вами. Его разработал в 90-е годы талантливый архитектор Леонид Макаревич. В 1994 году начали большую стройку. В 2017 году собор освятил митрополит Минский и Заславский Павел. Величественный храм виден со всех уголков Дятлова. Настоящий луч веры, надежды и любви.
Вероника Павловская, директор Дятловского государственного историко-краеведческого музея:
Мы видим пять куполов. Причем четыре купола боковых прямоугольной формы с окнами. Центральный купол большой имеет форму круга. Так называемый световой барабан, венчан арочными окнами, что дает иллюзию света как снаружи, так и внутри. Даже в самую пасмурную погоду храм буквально светится.
Иерей Алексий Степанович, клирик собора святых новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Дятлово:
Наш храм был освящен в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. Все мы знаем, когда была революция, было большое гонение, много верующих людей пострадали за Христа и за веру. Священнослужителей, простых мирян отправляли в ссылки, тюрьмы, лагеря. Новомученики, исповедники Церкви Русской, которые пострадали в XX веке, дали пример нам ныне живущим на земле, как нужно верить в Бога. Мы возносим молитвы, они нас хранят и молятся за нас.
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