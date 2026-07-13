Доминанта города Дятлово – рассказываем о соборе святых новомучеников и исповедников Церкви Русской

Серебристые купола словно касаются неба. Этот великолепный храм напоминает по форме свечу, символизируя огонь жизни, неиссякаемую веру и молитву. Собор святых новомучеников и исповедников Церкви Русской – доминанта города Дятлово. Главный храм района – Царство Божье на земле. Туристы любят приходить сюда за умиротворением и вдохновением. Благодатная атмосфера просветляет разум и дарит радость.

Проект в русско-византийском стиле сияет прямо перед вами. Его разработал в 90-е годы талантливый архитектор Леонид Макаревич. В 1994 году начали большую стройку. В 2017 году собор освятил митрополит Минский и Заславский Павел. Величественный храм виден со всех уголков Дятлова. Настоящий луч веры, надежды и любви.

Вероника Павловская, директор Дятловского государственного историко-краеведческого музея:

Мы видим пять куполов. Причем четыре купола боковых прямоугольной формы с окнами. Центральный купол большой имеет форму круга. Так называемый световой барабан, венчан арочными окнами, что дает иллюзию света как снаружи, так и внутри. Даже в самую пасмурную погоду храм буквально светится.