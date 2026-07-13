Лукашенко напомнил о проблеме с нехваткой механизаторов
Александр Лукашенко 13 июля приехал в Шкловский район. Именно этот регион стал своеобразной экспериментальной базой в АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А результаты успешных экспериментов можно и нужно тиражировать в другие районы Беларуси. И вот именно о таком, если угодно, эталонном формате райагросервиса, а это важнейшее звено во всей цепочке сельхозпроизводства, сегодня шла речь в Шклове.
Производственная база создана, социальная инфраструктура, но людей больше впечатляют огни больших городов и современные профессии сферы услуг. У станков люди закаленного возраста.
Впрочем, словно аисты, весной белорусы тоже возвращаются в родные гнезда. Открытие любого производства – это расцвет для провинции. Родители Александра Чичова работали еще в старом райагросервисе. И он был верен предприятию, пока его не развалили. В свежевозведенные цеха вернулся одним из первых.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Почему сюда вернулись?
Александр Чичов, мастер по обслуживанию животноводческих комплексов:
Все свое, родное, привыкли уже здесь.
– А что с зарплатой? Не проиграли?
– Нет, здесь не обижают.
Еще одной точкой регионального роста должна стать мебельная фабрика. Управделами и управленцы местной вертикали должны повторить успешный опыт восстановления райагросервиса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас есть мебельная фабрика, ее надо задействовать как следует. Площадка идеальная: железная дорога, трасса Москва – Берлин, воздушная гавань – все есть здесь. Почему здесь не развивать? Поэтому не только здесь. Это хорошо, что ты думаешь, что тут сделать такое денежное. Ну и мебельную фабрику надо закручивать. Не то что там будут жулики какие-то ходить и пару бревен за год распиливать, а надо думать, как развиваться дальше.
Вместе со стратегическими моментами самые актуальные вопросы: готовность техники и персонала к большой уборке. А как разминка – на ячменных полях.
Александр Лукашенко:
Сколько убрал ячменя?
Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
40 %.
– Так 40 % две недели тому назад.
– Дожди, первое. Второе, что в Брестской области, Гродненской те участки, которые немножко подгорели, начали убирать первыми. А так урожай стоит, и по Могилевщине проехали.
– Ну что стоит, я видел. Сушильное хозяйство – это жестокое требование. Ну и комбайны. Я думаю, уже посадили на каждый комбайн по одному механизатору, а то и по два. Смотрите, чтобы у нас не возник опять вопрос, что у вас не хватает механизаторов на главную технику.
– По каждому комбайну фамилия, имя, отчество механизаторов – у меня все есть.
– То же самое и на кормоуборочный комбайн, и на трактор – на энергонасыщенную технику должны быть толковые люди.
Тем, кто не справляется, помогают мехотряды. Но глава государства предупреждает. Главное, не создать монополистов, которые будут все сливки сжимать с полей слабых хозяйств.
Александр Лукашенко:
В советские времена у нас такие были отряды. Приедет работать, цены такие загибали, даже в плановом хозяйстве, что страшно было. Поэтому надо контролировать, главное, цены, чтобы он приехал в колхоз какой-то, в совхоз, и с удовольствием руководитель его мог взять. Он будет понимать, что это чуть-чуть дороже, чем свое. Но чуть-чуть, ибо потеряет все.
Сегодняшняя инспекция – это не какое-то оперативное решение о продолжении реализации отдельной стратегии дальнейшего развития всех белорусских регионов. Главный критерий работы весьма понятен. Если на лицах обычных трудяг из провинции глубинного белорусского народа улыбки – значит, маршрут развития построен правильно.
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