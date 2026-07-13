Лукашенко напомнил о проблеме с нехваткой механизаторов

Александр Лукашенко 13 июля приехал в Шкловский район. Именно этот регион стал своеобразной экспериментальной базой в АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А результаты успешных экспериментов можно и нужно тиражировать в другие районы Беларуси. И вот именно о таком, если угодно, эталонном формате райагросервиса, а это важнейшее звено во всей цепочке сельхозпроизводства, сегодня шла речь в Шклове. Производственная база создана, социальная инфраструктура, но людей больше впечатляют огни больших городов и современные профессии сферы услуг. У станков люди закаленного возраста.

Впрочем, словно аисты, весной белорусы тоже возвращаются в родные гнезда. Открытие любого производства – это расцвет для провинции. Родители Александра Чичова работали еще в старом райагросервисе. И он был верен предприятию, пока его не развалили. В свежевозведенные цеха вернулся одним из первых.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Почему сюда вернулись? Александр Чичов, мастер по обслуживанию животноводческих комплексов:

Все свое, родное, привыкли уже здесь.

– А что с зарплатой? Не проиграли?

– Нет, здесь не обижают. Еще одной точкой регионального роста должна стать мебельная фабрика. Управделами и управленцы местной вертикали должны повторить успешный опыт восстановления райагросервиса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас есть мебельная фабрика, ее надо задействовать как следует. Площадка идеальная: железная дорога, трасса Москва – Берлин, воздушная гавань – все есть здесь. Почему здесь не развивать? Поэтому не только здесь. Это хорошо, что ты думаешь, что тут сделать такое денежное. Ну и мебельную фабрику надо закручивать. Не то что там будут жулики какие-то ходить и пару бревен за год распиливать, а надо думать, как развиваться дальше. Вместе со стратегическими моментами самые актуальные вопросы: готовность техники и персонала к большой уборке. А как разминка – на ячменных полях.

Александр Лукашенко:

Сколько убрал ячменя? Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

40 %.

– Так 40 % две недели тому назад.

– Дожди, первое. Второе, что в Брестской области, Гродненской те участки, которые немножко подгорели, начали убирать первыми. А так урожай стоит, и по Могилевщине проехали.

– Ну что стоит, я видел. Сушильное хозяйство – это жестокое требование. Ну и комбайны. Я думаю, уже посадили на каждый комбайн по одному механизатору, а то и по два. Смотрите, чтобы у нас не возник опять вопрос, что у вас не хватает механизаторов на главную технику.

– По каждому комбайну фамилия, имя, отчество механизаторов – у меня все есть.

– То же самое и на кормоуборочный комбайн, и на трактор – на энергонасыщенную технику должны быть толковые люди.