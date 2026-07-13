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Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Эмира-отца Государства Катар

13 июля 2026 17:38
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В Беларуси с большой скорбью восприняли известие о смерти шейха Хамада, который внес исключительный вклад в становление современного Катара. Об этом говорится в соболезновании Александра Лукашенко Эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани в связи со смертью Эмира-отца шейха Хамада бен Халифы аль-Тани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент отметил, что для Беларуси шейх Хамад был настоящим другом. Именно Эмир-отец стоял у истоков плодотворного сотрудничества между Минском и Дохой, заложив прочный фундамент для дальнейшего расширения двусторонних отношений в духе взаимного уважения, доверия и партнерства.

Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Эмира-отца Государства Катар-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Под его руководством Ваша страна превратилась в один из ведущих мировых центров экономического развития, энергетики, инвестиций, значительно укрепила свой авторитет на региональной арене. Мудрость, государственная дальновидность и преданность своей Родине шейха Хамада навсегда останутся частью истории Государства Катар.

Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично выразил искренние соболезнования Эмиру, а также передал слова поддержки членам королевской семьи, родным и близким шейха Хамада и всему народу Государства Катар.

# Александр Лукашенко

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