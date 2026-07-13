Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Эмира-отца Государства Катар

В Беларуси с большой скорбью восприняли известие о смерти шейха Хамада, который внес исключительный вклад в становление современного Катара. Об этом говорится в соболезновании Александра Лукашенко Эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани в связи со смертью Эмира-отца шейха Хамада бен Халифы аль-Тани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент отметил, что для Беларуси шейх Хамад был настоящим другом. Именно Эмир-отец стоял у истоков плодотворного сотрудничества между Минском и Дохой, заложив прочный фундамент для дальнейшего расширения двусторонних отношений в духе взаимного уважения, доверия и партнерства.