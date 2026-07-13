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Минсельхозпрод: в Беларуси уже убрано 40% площадей озимого ячменя

13 июля 2026 17:17
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После затяжных дождей погода, наконец, дарит аграриям солнечные дни для плодотворной жатвы. Прогноз на предстоящую неделю способствует ускорению работ.

В Беларуси, по данным Минсельхозпрода, уже убрано 40 % площадей озимого ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом весьма неплохой уровень урожайности – в среднем 42 центнера с каждого гектара.

После снежной зимы в полях стоят хорошие хлеба. Надо убрать в срок и не потерять ни единого зернышка – такова главная задача для аграриев. К ним во многих регионах подключаются и специалисты из других, непрофильных предприятий и организаций.

Минсельхозпрод: в Беларуси уже убрано 40% площадей озимого ячменя-2

Команда из шести комбайнов ловко обмолачивает поля. Считаные гектары – и уборку озимого ячменя в агрофирме «Старый Дворец» завершат. По сути, справятся за три дня – такая задача по плечу опытным механизаторам.

Александр Данильчик, механизатор филиала «Агрофирма «Старый Дворец» предприятия «Гродноэнерго»:
Каждый день, каждый час зерно спеет и его убирать надо. Хлеб убирать надо вовремя.

Сезон в хозяйстве начали с обновками – на поле вышел новый комбайн с большой 9-метровой жаткой. Механизаторов хватает – уборку ведут своими силами. А главное, есть что складывать в бункер – отменный урожай озимого ячменя сделали хороший снежный покров зимы и правильные агрономические обработки по весне.

Минсельхозпрод: в Беларуси уже убрано 40% площадей озимого ячменя-4

Галина Буро, корреспондент:
Урожайность хорошая – видно невооруженным глазом. Вот такие красивые налитые колосья механизаторы отправляют в жатку. Урожайность более 85 центнеров с гектара – это рекорд для хозяйства.

С жатвы на зерносушильный комплекс урожай поступает с нормативной влажностью. Зерно осталось доработать до нужной кондиции и заложить на хранение. С этого года в хозяйстве к четырем емкостям-силосам достроили два дополнительных (по тысяче тонн каждая), поскольку выросли урожайности зерновых. К тому же озимый ячмень в «Старом Дворце» сеют уже четвертый год подряд – ощутили значимость этой культуры.

Помощь аграриям – в 4 района Могилевской области отправились дополнительные механизированные экипажи.

Минсельхозпрод: в Беларуси уже убрано 40% площадей озимого ячменя-6

Иван Гудач, главный агроном филиала «Агрофирма «Старый Дворец» предприятия «Гродноэнерго»:
Это более быстрое и раннее зерно. Будем продавать на пиво. Остальная часть будет использована на корм скоту.

В этом сезоне в хозяйствах страны темпы уборочной превышают прошлогодние. К массовой жатве подключились все регионы – в закрома уже отправили более 400 тысяч тонн зерна нового урожая. В лидерах по намолоту – Брестская, Гомельская и Гродненская области. 

Подробности в видео.

# Уборочная кампания

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