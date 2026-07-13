Минсельхозпрод: в Беларуси уже убрано 40% площадей озимого ячменя

После затяжных дождей погода, наконец, дарит аграриям солнечные дни для плодотворной жатвы. Прогноз на предстоящую неделю способствует ускорению работ. В Беларуси, по данным Минсельхозпрода, уже убрано 40 % площадей озимого ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом весьма неплохой уровень урожайности – в среднем 42 центнера с каждого гектара. После снежной зимы в полях стоят хорошие хлеба. Надо убрать в срок и не потерять ни единого зернышка – такова главная задача для аграриев. К ним во многих регионах подключаются и специалисты из других, непрофильных предприятий и организаций.

Команда из шести комбайнов ловко обмолачивает поля. Считаные гектары – и уборку озимого ячменя в агрофирме «Старый Дворец» завершат. По сути, справятся за три дня – такая задача по плечу опытным механизаторам. Александр Данильчик, механизатор филиала «Агрофирма «Старый Дворец» предприятия «Гродноэнерго»:

Каждый день, каждый час зерно спеет и его убирать надо. Хлеб убирать надо вовремя. Сезон в хозяйстве начали с обновками – на поле вышел новый комбайн с большой 9-метровой жаткой. Механизаторов хватает – уборку ведут своими силами. А главное, есть что складывать в бункер – отменный урожай озимого ячменя сделали хороший снежный покров зимы и правильные агрономические обработки по весне.

Галина Буро, корреспондент:

Урожайность хорошая – видно невооруженным глазом. Вот такие красивые налитые колосья механизаторы отправляют в жатку. Урожайность более 85 центнеров с гектара – это рекорд для хозяйства. С жатвы на зерносушильный комплекс урожай поступает с нормативной влажностью. Зерно осталось доработать до нужной кондиции и заложить на хранение. С этого года в хозяйстве к четырем емкостям-силосам достроили два дополнительных (по тысяче тонн каждая), поскольку выросли урожайности зерновых. К тому же озимый ячмень в «Старом Дворце» сеют уже четвертый год подряд – ощутили значимость этой культуры. Помощь аграриям – в 4 района Могилевской области отправились дополнительные механизированные экипажи.