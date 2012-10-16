В кадровом реестре президента Беларуси 900 человек

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из вопросов касался наличия резерва управленческих кадров и эффективности его работы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас есть кадровый реестр Президента, порядка 900 человек, постоянно увеличивается, сокращения никогда не было, которых в принципе, президент держит под контролем, ключевые должности во власти и в экономике. Нас часто за это критикуют, я думаю, что это не хуже. Тем более, что назначая и согласовывая человека к назначению, он получает и определенный иммунитет от главы государства. Его освободить, можно только по согласованию с Президентом, и спрос приличный.

То есть у нас своя система кадрового значения наверху. И также губернаторов и так далее. Она может кому-то не нравится, но она есть. Что касается стариков и молодых. Я, может быть, и назначил 30-летнего министра, но если бы я был полностью убежден, что этот человек вундеркинд. Вот мне это надо прежде всего, его профессионализм и его способность управлять этой махиной.

Вы понимаете теперь мой подход к молодежи. Я ведь сам помню, как пришел и что такое молодой. И если тебе 60 лет, то тебя нельзя назначать там, где должны работать на вырост, ты уже не будешь никуда расти.

Если вы увидели на предприятиях стариков, у меня сразу вопрос, а это нормальные, хорошие предприятия, где вы были?

Построили мы этот медицинский центр по трансплантологии и уже оказали услуг на 3 миллиона долларов. Спасли скольких россиян!