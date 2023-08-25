Акцент на стилизованные белорусские решения. Чем примечателен второй концепт-стор Минска?

Новости Беларуси. Новый подход в продвижении отечественной продукции на внутреннем рынке. Второй концепт-стор с товарами для дома открылся в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ассортимент широкий – порядка 1 200 наименований.

Предметы интерьера, посуда, постельное белье и многое другое. Это как полюбившиеся покупателям бренды, так и новинки: например, плетеные изделия и свечи, стильная мебель. Все только от отечественных производителей.

Причем каждую скатерть или рубашку создавали специально для продажи в магазине нового формата. К слову, количество компаний, которые захотели поставлять сюда продукцию, увеличилось.

Антон Ярощик, дизайнер проекта «Да дому»:

Концепт-стор отличается от магазина именно своей концептуальностью. Все здесь представлено капсульно, и здесь достаточно легко собрать себе большую композицию в дом, то есть можно оформить дом посудой, текстилем, и все будет гармонировать между собой, причем не в одном варианте, а, может, даже в нескольких.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Учитывая, что наше лицо и наша визитная карточка – это все-таки лен, глина, лаванда, уникальный фарфор с хрусталем. Наверное, мы прежде всего начинали работу с этих ассортиментных позиций. Делаем акцент как раз на стилизованные белорусские решение по узорам, орнаментам, каким-то стилизованным узнаваемым рисункам и фотопринтам.