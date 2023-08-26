«Палки в колёса со стороны жильцов». Можно ли уйти из ТС в ЖЭС? История дома на Чеботарёва

В Беларуси в многоквартирных жилых домах существует две формы управления местами общего пользования: товарищество собственников и ЖЭС. Они отвечают за комфортные условия проживания в доме. Начиная с наличия воды и подачи отопления, до ремонта в подъезде, его уборки и благоустройства, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Разумеется, когда возникает конфликтная ситуация, у каждой стороны свои аргументы, найти истину бывает очень сложно. Чтобы объективно разобраться в том, что же все-таки происходит в многострадальных новостройках, наша съемочная группа связалась с тем самым бывшим председателем ТС на Чеботарева, 16. Кому как ни ему знать обо всех хитросплетениях вокруг этой многоэтажки.

Евгений Волков, бывший председатель ТС:

Пригласили жильцы, сказали, что товарищество интересное, дом был интересный, он построен в стиле 70-х, он электрический. Я решил попробовать, обещали, что все хорошо, что все за. Как только товарищество запустилось, сразу же пошли палки в колеса со стороны части жильцов, которым ничего не хотелось, ничего не нравилось и вообще непонятно для чего им это нужно было. Изначально их было несколько человек, но количество жалоб, обращений во всевозможные органы и инстанции просто зашкаливало. И в дальнейшем вся работа сводилась к тому, что надо было ответить на одни обращения. Шли вторые, третьи и десятые, по итогу дом оказался непростым. Должны за электроэнергию 82 тыс. рублей. Минчане создали товарищество собственников, а теперь жалеют – подробности здесь. Уже бывший председатель руководил и соседним, 18-м домом по улице Чеботарева. Там ситуация один в один, как со стороны председателя, так и со стороны жильцов.

Диана, местный житель:

Нам сказали, что нам срочно надо создавать ТС. Потому что мы не получим ключи, если не создадим ТС. У нас мой мужчина и еще трое мужчин организовались, создали ТС и наняли Волкова по инициативе Левина. Обещали дать отчетность бухгалтерскую – не дали, со светом были проблемы, четыре месяца – не решался вопрос вообще никак, позвонили в 115 и решили вопрос. Перебои с водой были, тоже долго устраняли. На все попытки моего мужа как члена правления связаться с председателем были отказы, игнорирование. Обещал отдать документацию, не передал. Евгений Волков:

Там рядышком еще один дом небольшой. Там все было спокойно, тихо. До момента, пока в 16-м доме не начались собрания. Посмотрели на них и решили, что им это не надо, и проголосовали за ЖЭС. Они не хотят, чтобы у них было товарищество, определенная группа лиц, пытаются донести до остальной части жильцов, что товарищество – это плохо. Им надо дать попробовать, как будет по-другому. Хотят – почему нет? Вот жители двух домов и объединились. Написали заявление в администрацию Партизанского района с просьбой провести повторное голосование и перейти под ЖЭС. От товарищества собственников, уверяют местные, все равно никакого толку нет: ничего не покупается, ничего не делается.

Ольга Рябова, местный житель:

Лифты – это проблема номер один, у нас практически каждый день застревают лифты. В понедельник застряла моя соседка, благо, что у нее связь мобильная ловила, попросила вызвать кого-то, кнопка вызова диспетчера не работает. Я на работе, у меня шум. Звоню Юле. Юля нашла номер телефона, позвонила, в это же время в 4-м подъезде стоит лифт. Механик приехал к нашему дому, открывает лифт 4-го подъезда, выпускает людей и уезжает. В итоге когда дозвонились опять до диспетчера, она сказала, что механик 35 минут назад уехал. Можете представить, сколько просидели люди в замкнутом пространстве? Вторая проблема, рассказывают обитатели дома, отсутствие обслуживающего персонала. Они уже и не помнят, когда в последний раз убирались места общего пользования и придомовая территория. И пока одни новоселы в столице охотно отказываются от услуг ЖКХ и ищут частные организации, которые вывозят мусор и чистят подъезды, жильцы дома по улице Чеботарева думают иначе: пусть ЖЭС решает все проблемы – так надежнее. Ольга Рябова:

Все нам красивую картинку рисовали. Нам изначально сказали, что нам надо выбрать ТС, мы выберем опытного председателя, когда мы предлагали своего. Он нам все поставит на рельсы, у нас все будет хорошо. У нас будет красивый закрытый квартал. У нас будет почти элитное жилье. А получилось, что не получилось ничего. Это почти элитное жилье не имеет ни шлагбаумов, ни ограждений по периметру, ни детской площади толковой, которую наши мужчины сбивали сами. Как нанять персонал, когда нет ответственного лица, тоже непонятно. Обслуживает нас организация «Триумф», к которой у жильцов есть тоже много вопросов.

Как говорят жильцы, не компания, а одно название. Достичь триумфа в домах по улице Чеботарева им так и не удалось. И, скорее всего, не удастся. Ведь собственники квартир уже наелись благами частного домоуправления и твердо намерены добиваться того, что ЖЭС возьмет их под свое крыло. Беда лишь в том, что ЖЭС, а вместе с ним и администрация Партизанского района, брать под свою коммунальную опеку высотки с Чеботарева не спешат. Ольга Рябова:

Мы провели собрание, у нас состоялся кворум, все бюллетени здесь, могу предоставить. Протокол собрания тоже составлен, все как положено, в соответствии с законодательными нормами. 11 июля у нас прошло собрание. 19 июля мы предоставили все документы в администрацию Партизанского района. Они рассматривали, по итогу нам пришла отписка о том, что наше голосование они не признают. На каком основании? На основании того, что мы якобы не обращались к правлению. А ведь кворум состоялся, рассказывают представители инициативной группы жильцов. Из 111 собственников проголосовало 76. Треть из них за смену формы правления. Вот только этой арифметики, похоже, недостаточно, чтобы уйти от ТС к ЖЭС.