В этом году осы очень активные. Как избавиться от насекомых на дачном участке?

Диана Лещенко, корреспондент:

Сейчас мы намажем мед на палец, чтобы словить осу и доказать, что оса – это все-таки безвредно. Даже если вы вкусно пахнете медом или духами, оса может к вам присесть, но никакго вреда не окажет. Всего в Беларуси ученые насчитывают около четырех сотен видов ос. Те, которые чаще всего рядом с человеком, называются общественными. Именно этот вид в этом году заполонил дачные участки за городом. Одни ученые считают, что такая огромная популяция обусловлена изменением климата и многолетней высокой динамикой солнечной активности. Другие же специалисты видят причину в погоде и засушливости этого сезона.

Анатолий Кулак, научный сотрудник лаборатории беспозвоночных животных НПЦ НАН Беларуси:

В плохую погоду им мокрую древесину непривычно соскребать для постройки бумажных гнезд. Надо на кору древесины, на древесные постройки нанести капельку слюны, затем это счистить своими мандибулами и уже нести на постройку гнезда. Листогрызущие в этом году достигли высокой численности. А это питательная смесь, чтобы осам выращивать личинок. То есть засуха обусловила благоприятные условия для размножения. Одни из них еще весной свили гнезда на деревьях, постройках. Другие выбрали местечко поукромнее – в земле. Анатолий Кулак показал, как можно избавиться от ос, что поселились в норах кротов.

Анатолий Кулак:

Для этого нужна бутылка. Срезаем днище. Смазываем внутри садовым клеем. И ночью, когда осы ушли спать, накрываем бутылкой. Кроме того, предупредить нашествие ос можно еще весной. Нельзя допустить появление насекомых на участке. Одна самка можно свить гнездо, где выведется минимум 100 особей. После зимы своевременно проверяйте, чтобы под крышей, в деревьях, в земле, не заводились осы. Стоит отметить, что осы, если на них не нападать, безвредны для человека. Вы можете намазать палец медом и понаблюдать: насекомое полакомится нектаром и улетит. Анатолий Кулак:

Большинство видов ос приносят определенную пользу. Есть виды, специализированные на группах насекомых. На майских хрущах, которые являются вредителями.