К уборке кукурузы на силос приступили 15 районов Минской области

Новости Беларуси. 15 районов Минской области уже приступили к уборке кукурузы на силос. Всего аграриям предстоит освоить свыше 200 тысяч гектаров, с каждого в среднем получают 255 центнеров. Работы идут согласно графику, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Готовы к старту кукурузных работ и хозяйства Копыльского района. Здесь провели техническое переоснащение. Так, на сельхозпредприятии «ПИК-Лесное» дополнительно приобрели 5 комбайнов и 5 МАЗов с прицепом. Под царицу полей здесь отведено более 2 тысяч гектаров. Большая часть урожая пойдет на силос. К уборке приступят в ближайшие дни.

Леонид Бутевич, директор сельхозпредприятия «ПИК-Лесное»:

В этом году планируем положить порядка 43-44 тысяч тонн силоса и собрать примерно 4,5 тысячи тонн кукурузы на зерно. На кукурузе погода меньше отразилась, потому как в период вегетации кукуруза вошла нормально.

Параллельно в хозяйстве готовят землю под будущий урожай. Необходимо освоить 3 тысячи 700 гектаров. Завершается третий укос трав. Всего предстоит заготовить 20 тысяч тонн сенажа. Этого достаточно, чтобы закрыть потребность в кормах.