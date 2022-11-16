«Должны людям говорить правду». Сергеенко обсудил с белорусами военно-политическую обстановку

Новости Беларуси. Фейки, откровенная ложь и провокации. Зарубежные спонсоры протестов в Беларуси не жалеют средств на дестабилизацию обстановки в нашей стране, а беглая оппозиция использует любой информационный повод, чтобы раскритиковать работу правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь может противостоять всем угрозам, в том числе информационным. Правду из первых уст о военно-политической ситуации в стране и на внешнем контуре 16 ноября смогли услышать жители Бобруйска. Руководство силового блока, Администрации Президента и представители правительства в условиях открытой информационной войны в отношении Беларуси помогают людям объективно оценить происходящее и услышать реальную правду.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Должны людям объяснять и говорить ту правду, которая есть, и вместе находить решения. Практически все законопроекты сегодня у нас, которые принимаются в стране, проходят с обсуждением, не только в экспертном сообществе, но и с конкретными выступлениями в трудовых коллективах, чтобы услышать голос каждого.

Игорь Фурманов, работник бобруйского предприятия по производству автомобильных шин:

Сегодняшняя встреча для меня – это в первую очередь такой посыл и информация для граждан, что действительно происходит у нас в стране, за рубежом, что у нас есть силовой блок, который готов, всегда станет на защиту наших интересов.

Ольга Зинкович, работник бобруйского предприятия по переработке мясных изделий:

Очень много информации, сразу было волнительно, потом стало успокаивающе-успокаивающе, и теперь в завтрашнем дне я стопроцентно уверена.