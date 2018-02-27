Отработали выполнение огневых задач. На Осиповичском полигоне проходят учебные стрельбы для резервистов

Новости Беларуси. Боевое крещение для резервистов. На Осиповичском полигоне проходят учебные стрельбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оборонительный бой с маневрами ведется из самоходных пушек «Геацинт». Они могут посылать снаряд почти на 30 километров, причем с точным попаданием в цель.

Расчеты ведут огонь с закрытых позиций. Задача – поразить противника, который находится за 10 километров. Прямой наводкой снаряды летят на расстояние 900 метров. Здесь главный принцип: удар – маневр и снова к бою.