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Отработали выполнение огневых задач. На Осиповичском полигоне проходят учебные стрельбы для резервистов

27 февраля 2018 09:02
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Новости Беларуси. Боевое крещение для резервистов. На Осиповичском полигоне проходят учебные стрельбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отработали выполнение огневых задач. На Осиповичском полигоне проходят учебные стрельбы для резервистов-1

Оборонительный бой с маневрами ведется из самоходных пушек «Геацинт». Они могут посылать снаряд почти на 30 километров, причем с точным попаданием в цель.

Расчеты ведут огонь с закрытых позиций. Задача – поразить противника, который находится за 10 километров. Прямой наводкой снаряды летят на расстояние 900 метров. Здесь главный принцип: удар – маневр и снова к бою.

Отработали выполнение огневых задач. На Осиповичском полигоне проходят учебные стрельбы для резервистов-4

Сергей Александров, заместитель командира артиллерийской бригады:
Отработали некоторые вопросы организации боевых действий, в том числе вопросы всестороннего обеспечения, то есть охранения, маскировки. Ну и далее непосредственно выполнение огневых задач, как с закрытых огневых позиций, так и при стрельбе прямой наводкой.

На полигоне задействованы военнослужащие, которые проходят службу в резерве. Для большинства из них это первая стрельба.

# общество # Армия Беларуси # Фотофакт # Сергей Александров

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