Отработали выполнение огневых задач. На Осиповичском полигоне проходят учебные стрельбы для резервистов

Новости Беларуси. Боевое крещение для резервистов. На Осиповичском полигоне проходят учебные стрельбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Боевое крещение для резервистов. На Осиповичском полигоне проходят учебные стрельбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оборонительный бой с маневрами ведется из самоходных пушек «Геацинт». Они могут посылать снаряд почти на 30 километров, причем с точным попаданием в цель.
Расчеты ведут огонь с закрытых позиций. Задача – поразить противника, который находится за 10 километров. Прямой наводкой снаряды летят на расстояние 900 метров. Здесь главный принцип: удар – маневр и снова к бою.
Сергей Александров, заместитель командира артиллерийской бригады:
Отработали некоторые вопросы организации боевых действий, в том числе вопросы всестороннего обеспечения, то есть охранения, маскировки. Ну и далее непосредственно выполнение огневых задач, как с закрытых огневых позиций, так и при стрельбе прямой наводкой.
На полигоне задействованы военнослужащие, которые проходят службу в резерве. Для большинства из них это первая стрельба.