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С начала миграционного кризиса домой вернулись около 2000 человек. Эвакуационный борт из Ирака вылетел в Минск

02 декабря 2021 07:36
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Тем временем очередной эвакуационный рейс для беженцев Иракского Курдистана планируется 2 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Национальном аэропорту Минск вылета на родину ожидают около 400 человек. Среди них 53 ребенка.  

С начала миграционного кризиса домой вернулись около 2000 человек. Эвакуационный борт из Ирака вылетел в Минск-1

Борт «Иракских авиалиний» уже вылетел в белорусскую столицу. Прилет в Национальный аэропорт Минск ожидается в 12:30. Обратный вылет запланирован на 13:45. Самолет доставит людей в Эрбиль.  

С начала миграционного кризиса домой вернулись около 2000 человек. Эвакуационный борт из Ирака вылетел в Минск-4

Екатерина Забенько, СТВ:
Отметим, с начала миграционного кризиса на белорусско-польской границе гуманитарными авиарейсами в Ирак вернулись уже порядка 2 000 беженцев. Страны Запада, годами разрушавшие жизнь на Ближнем Востоке, в судьбах людей участия так и не приняли.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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