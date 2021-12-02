С начала миграционного кризиса домой вернулись около 2000 человек. Эвакуационный борт из Ирака вылетел в Минск

Тем временем очередной эвакуационный рейс для беженцев Иракского Курдистана планируется 2 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Национальном аэропорту Минск вылета на родину ожидают около 400 человек. Среди них 53 ребенка.

Борт «Иракских авиалиний» уже вылетел в белорусскую столицу. Прилет в Национальный аэропорт Минск ожидается в 12:30. Обратный вылет запланирован на 13:45. Самолет доставит людей в Эрбиль.