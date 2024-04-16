Должна быть тактика. Что делать, если заблудились в лесу?

Теплое время года – это не только пикники и лесные урожаи, но и сезон потеряшек. Каждый год сотни людей, ушедшие за грибами и ягодами, теряются. Иногда сами находят обратную дорогу, чаще их спасают, а некоторые, к сожалению, не возвращаются. О том, что делать, если заблудились в лесу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Зубович, психолог:

Важно выбрать стратегию, то есть человек остается на месте ждать какую-то помощь и тогда обустраивает как-то свое это пространство либо действительно выбирает какие-то пути выхода, опять же, если владеет навыками – по солнцу, компасу, звездам. Тогда он вырабатывает для себя эту стратегию, на что будет опираться, ориентироваться. То есть опять же должна быть какая-то тактика. Обязательно нужно проверить запасы воды, еды. То есть, если это есть, стараться все-таки не тратить в первые минуты, часы на панике, а действительно как-то проанализировать, на сколько вообще этих запасов может хватить, стараться их беречь. Потому что все-таки в такой ситуации не известно, когда человека, найдут, спасут. Опять же, важно проанализировать, насколько действительно человек способен в этой местности как-то сориентироваться, действительно далеко, недалеко находится от людей. То есть какие-то подключать логические, семантические цепочки. То есть пробовать как-то свою логику включать, что в этой ситуации он конкретно может сделать, если может.

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