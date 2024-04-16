«Невозможно построить прямую линию». Почему легко заблудиться в лесу?

Теплое время года – это не только пикники и лесные урожаи, но и сезон потеряшек. Каждый год сотни людей, ушедшие за грибами и ягодами, теряются. Иногда сами находят обратную дорогу, чаще их спасают, а некоторые, к сожалению, не возвращаются. О том, что делать, если заблудились в лесу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Гращенко, инструктор по выживанию в лесу:

Люди блудят в лесу. Почему это происходит? Прежде всего, если человек выйдет в поле, он же не заблудится там, потому что видит, куда идет. Чем отличается поле от леса? То есть в лесу есть деревья, в поле нет деревьев. Если человек видит, куда он идет, свою точку движения, в лесу он ее не видит. Невозможно построить прямую линию, находясь в лесу. Вы можете видеть только следующее дерево, построить четкую линию очень сложно. Если провести эксперимент: взять два человека, поставить в поле. Один закроет глаза и попробует дойти к нему с закрытыми глазами, хотя он видит, где стоит, видел до этого, никогда в жизни не дойдет к нему по прямой, в любом случае сделает круг. Только у каждого человека будет круг свой. У кого-то он будет 30 метров, у кого-то будет 100 метров. То же самое происходит в лесу. Насколько бы человек ни был подготовлен, каким бы профессионалом сколько в лесу ни жил, ни проработал, он никогда не сможет идти, не ориентируясь на какие-то ориентиры. В этом случае солнце является ориентиром, то есть небесные светила являются указателем на север, юг, запад или восток. То бишь, если у нас с вами нет компаса, мы можем использовать небесные святила.