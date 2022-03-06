Должен был сделать коктейли Молотова и подорвать ж/д пути. Задержан 43-летний житель Осиповичей

Новости Беларуси. Житель Осиповичей стал фигурантом уголовного дела за подготовку к диверсии на железной дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 марта участник одного из экстремистских формирований, кем оказался задержанный, получил указания по блокировке ж/д путей. Мужчина должен был сделать коктейли Молотова и в нужное время устроить подрыв.

Михаил Сухачев, начальник Могилевского областного управления ГУБОПиК МВД:

Сотрудниками 11-го управления ГУБОПиКа МВД Республики Беларусь по Могилевской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по недопущению дестабилизации обстановки в Республике Беларусь установлен 43-летний житель города Осиповичи, который в январе-феврале текущего года вступил в качестве активного участника в ряд экстремистских формирований в Тelegram-чате и выразил активную готовность содействовать акциям прямого действия на объектах железной дороги в районе города Осиповичи.

Михаил Сухачев:

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по месту жительства данного гражданина были обнаружены горюче-смазочные материалы, пригодные для использования в качестве коктейлей Молотова.