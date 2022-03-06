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Должен был сделать коктейли Молотова и подорвать ж/д пути. Задержан 43-летний житель Осиповичей

06 марта 2022 13:24
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Новости Беларуси. Житель Осиповичей стал фигурантом уголовного дела за подготовку к диверсии на железной дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Должен был сделать коктейли Молотова и подорвать ж/д пути. Задержан 43-летний житель Осиповичей-1

Должен был сделать коктейли Молотова и подорвать ж/д пути. Задержан 43-летний житель Осиповичей-3

Должен был сделать коктейли Молотова и подорвать ж/д пути. Задержан 43-летний житель Осиповичей-5

1 марта участник одного из экстремистских формирований, кем оказался задержанный, получил указания по блокировке ж/д путей. Мужчина должен был сделать коктейли Молотова и в нужное время устроить подрыв.  

Должен был сделать коктейли Молотова и подорвать ж/д пути. Задержан 43-летний житель Осиповичей-8

Михаил Сухачев, начальник Могилевского областного управления ГУБОПиК МВД:  
Сотрудниками 11-го управления ГУБОПиКа МВД Республики Беларусь по Могилевской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по недопущению дестабилизации обстановки в Республике Беларусь установлен 43-летний житель города Осиповичи, который в январе-феврале текущего года вступил в качестве активного участника в ряд экстремистских формирований в Тelegram-чате и выразил активную готовность содействовать акциям прямого действия на объектах железной дороги в районе города Осиповичи.

Должен был сделать коктейли Молотова и подорвать ж/д пути. Задержан 43-летний житель Осиповичей-11

Михаил Сухачев:  
В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по месту жительства данного гражданина были обнаружены горюче-смазочные материалы, пригодные для использования в качестве коктейлей Молотова.  

Должен был сделать коктейли Молотова и подорвать ж/д пути. Задержан 43-летний житель Осиповичей-14

Задержанным оказался 43-летний индивидуальный предприниматель. На допросе он сообщил, что раскаивается в своих действиях.  

«Просто не понимал, что я делаю». В Столбцах муж с женой подожгли брёвна на путях, чтобы остановить движение поездов. Подробнее здесь.

# Акции протеста # общество # Михаил Сухачев # Фотофакт

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