Прямой эфир

Народные приметы на вторую неделю весны. Почему нельзя спать днём 10 марта и когда потеплеет?

06 марта 2022 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 5 марта – День Катыша. Если западный ветер дует несколько дней подряд – к сырой погоде, рассказали в программе «Плюс-минус». А вот сухой воздух предвещает скорое потепление.  

6 марта – Тимофей Весновей. Предки говорили: «Пришел Тимофей, так тепло у дверей. Тепло веет – стариков греет». По старому обычаю принято было в этот день выходить на завалинку греться на солнышке. Говорили: «Дожить до Весновея, а там весна не страшна».  

Народные приметы на вторую неделю весны. Почему нельзя спать днём 10 марта и когда потеплеет?-1

7 марта в народе известен как Афанасьев день. «Пока крепок наст, удержать сани горазд». Этот день в народе был отмечен массовым прилетом грачей. Ранний прилет ласточек предвещал раннюю весну. Грачи прилетели – проталины принесли.  

8 марта – день памяти Поликарпа. Все внимание наших предков в этот день было уделено птицам. С этого дня птицы завивают гнезда, а те, что улетали на зимовку, возвращаются домой.  

Народные приметы на вторую неделю весны. Почему нельзя спать днём 10 марта и когда потеплеет?-4

10 марта – Вешняя дрема, благословение кутьи (или пшеницы с медом). В эти дни не спят днем. А предки наши говорили так: «Хоть по стенке ходи, а спать погоди», иначе лихоманка (простуда, хрипота, озноб) замучает.  

Ночью морозы усилятся. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на вторую неделю марта.  

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Санитарная обрезка веток и побелка. Что важно сделать дачнику в начале весны?
06 марта 2022 11:59

Санитарная обрезка веток и побелка. Что важно сделать дачнику в начале весны?

Когда пикировать рассаду и высевать томаты? Лунный календарь дачника на середину марта
06 марта 2022 11:58

Когда пикировать рассаду и высевать томаты? Лунный календарь дачника на середину марта

Лидия Лобан о сборной Беларуси на Паралимпиаде: мы были в очень напряжённом состоянии столько дней. Это было очень тяжело
06 марта 2022 10:37

Лидия Лобан о сборной Беларуси на Паралимпиаде: мы были в очень напряжённом состоянии столько дней. Это было очень тяжело