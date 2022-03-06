Народные приметы на вторую неделю весны. Почему нельзя спать днём 10 марта и когда потеплеет?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 5 марта – День Катыша. Если западный ветер дует несколько дней подряд – к сырой погоде, рассказали в программе «Плюс-минус». А вот сухой воздух предвещает скорое потепление.

6 марта – Тимофей Весновей. Предки говорили: «Пришел Тимофей, так тепло у дверей. Тепло веет – стариков греет». По старому обычаю принято было в этот день выходить на завалинку греться на солнышке. Говорили: «Дожить до Весновея, а там весна не страшна».