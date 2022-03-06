Народные приметы на вторую неделю весны. Почему нельзя спать днём 10 марта и когда потеплеет?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 5 марта – День Катыша. Если западный ветер дует несколько дней подряд – к сырой погоде, рассказали в программе «Плюс-минус». А вот сухой воздух предвещает скорое потепление.
6 марта – Тимофей Весновей. Предки говорили: «Пришел Тимофей, так тепло у дверей. Тепло веет – стариков греет». По старому обычаю принято было в этот день выходить на завалинку греться на солнышке. Говорили: «Дожить до Весновея, а там весна не страшна».
7 марта в народе известен как Афанасьев день. «Пока крепок наст, удержать сани горазд». Этот день в народе был отмечен массовым прилетом грачей. Ранний прилет ласточек предвещал раннюю весну. Грачи прилетели – проталины принесли.
8 марта – день памяти Поликарпа. Все внимание наших предков в этот день было уделено птицам. С этого дня птицы завивают гнезда, а те, что улетали на зимовку, возвращаются домой.
10 марта – Вешняя дрема, благословение кутьи (или пшеницы с медом). В эти дни не спят днем. А предки наши говорили так: «Хоть по стенке ходи, а спать погоди», иначе лихоманка (простуда, хрипота, озноб) замучает.
Ночью морозы усилятся. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на вторую неделю марта.