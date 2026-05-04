В центре внимания – безопасность. В Беларуси обновляют правила автомобильных перевозок пассажиров. Основные изменения затронут работу такси и автобусов на республиканских и международных маршрутах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из главных нововведений – с 1 января 2028 года все автобусы на внутренних рейсах должны быть оборудованы средствами видеофиксации. А до 2030-го для транспорта на междугородных маршрутах – обязательное использование трехточечных ремней безопасности. Подобная норма станет обязательной для маршруток и туристических автобусов с начала 2027 года.

Андрей Гладкий, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Это касается только в отношении тех транспортных средств, которые выполняют исключительно перевозки водителей сидя. Например, при городских перевозках, где предусмотрена перевозка пассажиров как сидя, так и стоя, это требование не будет распространяться. Также в правилах конкретизирована обязанность автомобильного перевозчика заключить с водителем именно трудовой договор. Ранее эта норма была не так явно выражена, и зачастую недобросовестные перевозчики использовали данную возможность для заключения гражданско-правовых договоров и для подмена трудовых понятий.

Что касается такси – теперь водитель обязан информировать пассажира об ориентировочной стоимости поездки, когда машина берется «от борта», например, на стоянке. При этом перевозчикам не нужно проходить специальные обучающие курсы, которые раньше были обязательными. Кроме того, согласно новым правилам, изменять способ оплаты при перевозке теперь имеет право исключительно пассажир.