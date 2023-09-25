Доллар в БРИКС больше не котируется. Политолог Елфимов предложил название для новой валюты

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная…

Доллар не котируется – он пошел вниз. Посмотрите курсовые котировки в интернете или где-либо еще. Именно поэтому страны БРИКС задумались над тем, чтобы вести свою собственную валюту, альтернативную доллару. Нашел предложение, хочу записать это как лицензионный вариант. Итак, будущая валюта БРИКС должна называться «брикс». Простенько и сердито. Представляете такую фразу: «Сколько «бриксов» будет нам стоить этот проект?» Ничем не хуже, чем «баксов».

Кстати, о «бриксах». Они вполне могут повторить историю советского инвалютного рубля. Некоторые называли его «деревянным», тем не менее это был лучший расчетный рубль во взаимодействии стран Совета экономической взаимопомощи, который просуществовал почти полвека. Так почему же не воспользоваться этим опытом, пока мы не создали, не выстрадали для всего БРИКС какую-то единую, общую валюту?