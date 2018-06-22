Долгожданные офицерские погоны. В Гомеле состоялся выпускной в Университете гражданской защиты МЧС

Новости Беларуси. Дипломированных офицеров-спасателей в Беларуси стало ровно на 66 больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельском филиале Университета гражданской защиты МЧС Беларуси состоялся очередной выпуск. По традиции, вручение дипломов прошло на главной площади областного центра. Парад и духовой оркестр привлекли внимание сотни зрителей.

Екатерина Мурзина, выпускник Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Мы очень долго ждали этого. Наконец-то у нас погоны офицерские. Очень благодарны руководству. Мы постараемся оправдать их надежды, будем служить Родине.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Хочу поздравить с этим выпуском и пожелать им мужества, отваги, самоотверженности. Мы рады, что эти ребята дошли до этого рубежа. Они перелистнут очередную страницу в своей жизни, жизни самостоятельной, профессиональной.