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Долгожданные офицерские погоны. В Гомеле состоялся выпускной в Университете гражданской защиты МЧС

22 июня 2018 09:12
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Новости Беларуси. Дипломированных офицеров-спасателей в Беларуси стало ровно на 66 больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долгожданные офицерские погоны. В Гомеле состоялся выпускной в Университете гражданской защиты МЧС-1

В Гомельском филиале Университета гражданской защиты МЧС Беларуси состоялся очередной выпуск. По традиции, вручение дипломов прошло на главной площади областного центра. Парад и духовой оркестр привлекли внимание сотни зрителей.

Долгожданные офицерские погоны. В Гомеле состоялся выпускной в Университете гражданской защиты МЧС-4

Екатерина Мурзина, выпускник Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Мы очень долго ждали этого. Наконец-то у нас погоны офицерские. Очень благодарны руководству. Мы постараемся оправдать их надежды, будем служить Родине.

Долгожданные офицерские погоны. В Гомеле состоялся выпускной в Университете гражданской защиты МЧС-7

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Хочу поздравить с этим выпуском и пожелать им мужества, отваги, самоотверженности. Мы рады, что эти ребята дошли до этого рубежа. Они перелистнут очередную страницу в своей жизни, жизни самостоятельной, профессиональной.

Долгожданные офицерские погоны. В Гомеле состоялся выпускной в Университете гражданской защиты МЧС-10


Нынешние выпускники последние, кто поступал ещё до реорганизации Института в филиал Университета гражданской защиты МЧС.

Долгожданные офицерские погоны. В Гомеле состоялся выпускной в Университете гражданской защиты МЧС-12

Долгожданные офицерские погоны. В Гомеле состоялся выпускной в Университете гражданской защиты МЧС-14

# МЧС Беларуси # общество # Екатерина Мурзина # Александр Худолеев # Фотофакт

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