Александр Лукашенко с рабочей поездкой направился в Могилёвскую область

Новости Беларуси. Президент Беларуси 22 июня совершает рабочую поездку в Могилевскую область,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Шкловском районе Александр Лукашенко посетит организации, входящие в структуру агрохолдинга «Купаловское». Он создан по поручению Президента.



Главе государства доложат о том, как выполняются задачи по созданию масштабного объединения с полным циклом производства, переработки и реализации готовой продукции. Президент также оценит ситуацию, которая сложилась с заготовкой кормов. Известно, что нынешним летом в планы аграриев вмешалась засуха.