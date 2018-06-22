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Александр Лукашенко с рабочей поездкой направился в Могилёвскую область

22 июня 2018 07:35
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 22 июня совершает рабочую поездку в Могилевскую область,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Шкловском районе Александр Лукашенко посетит организации, входящие в структуру агрохолдинга «Купаловское». Он создан по поручению Президента.

Александр Лукашенко с рабочей поездкой направился в Могилёвскую область-1


Главе государства  доложат о том, как выполняются задачи по созданию масштабного объединения с полным циклом производства, переработки и реализации готовой продукции. Президент также оценит ситуацию, которая сложилась с заготовкой кормов. Известно, что нынешним летом в планы аграриев вмешалась засуха.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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