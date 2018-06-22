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Президенты Германии и Австрии примут участие в открытии мемориала в комплексе «Тростенец»

22 июня 2018 07:56
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Новости Беларуси. Об этом стало известно от главы белорусского внешнеполитического ведомства в Минске на неформальной встрече министров иностранных дел стран – участниц «Восточного партнерства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты Германии и Австрии примут участие в открытии мемориала в комплексе «Тростенец»-1


Напомним, эта инициатива ЕС касается помимо нашей страны Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины.

Президенты Германии и Австрии примут участие в открытии мемориала в комплексе «Тростенец»-3

По мнению Владимира Макея, «Восточное партнерство» должно быть полезным с точки зрения смягчения региональной напряженности.

# МИД Беларуси # общество # Фотофакт

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