Рассветную тишину прервали холостые залпы: в 4 утра в Бресте прошёл митинг-реквием

Новости Беларуси. 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

Ровно 77 лет назад, в далеком 1941 немецкие войска напали на Бреста. Историю беспримерного героизма в Великую Отечественную войну белорусский народ свято чтит несколько десятилетий. Всего одно слово – «спасибо». В Минске 22 июня память погибших почтили на площади Победы



По традиции, в этот день ровно в 4 утра по всей стране проходят траурные церемонии. Наши корреспонденты встретили это утро в Брестской крепости.