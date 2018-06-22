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Рассветную тишину прервали холостые залпы: в 4 утра в Бресте прошёл митинг-реквием

22 июня 2018 07:21
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Новости Беларуси. 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

Рассветную тишину прервали холостые залпы: в 4 утра в Бресте прошёл митинг-реквием-1

Ровно 77 лет назад, в далеком 1941 немецкие войска напали на Бреста. Историю беспримерного героизма в Великую Отечественную войну белорусский народ свято чтит несколько десятилетий.

Всего одно слово – «спасибо». В Минске 22 июня память погибших почтили на площади Победы

Рассветную тишину прервали холостые залпы: в 4 утра в Бресте прошёл митинг-реквием-4


По традиции, в этот день ровно в 4 утра по всей стране проходят траурные церемонии. Наши корреспонденты встретили это утро в Брестской крепости.

Подробнее – в видеоматериале

Рассветную тишину прервали холостые залпы: в 4 утра в Бресте прошёл митинг-реквием-7

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го
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События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го