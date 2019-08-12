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«Долго дома не задерживаемся. Очень тяжёлый труд». В Клецком районе чествовали комбайнеров, намолотивших 3 тыс. тонн зерна

12 августа 2019 08:29
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Новости Беларуси. В белорусских хозяйствах появляются все новые рекордсмены. Так, комбайновый экипаж Клецкого района стал лидером Минской области, намолотив 3 тысячи тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Долго дома не задерживаемся. Очень тяжёлый труд». В Клецком районе чествовали комбайнеров, намолотивших 3 тыс. тонн зерна-1

Передовиков – Петра Макрецкого и Александра Демидчика – накануне чествовали прямо в поле. Впервые поздравляли не только механизаторов, но и их семьи. Чтобы всегда быть на связи, они получили в подарок мобильные телефоны, а самые маленькие члены семьи – игрушки и рюкзаки со всем необходимым к школе.

«Долго дома не задерживаемся. Очень тяжёлый труд». В Клецком районе чествовали комбайнеров, намолотивших 3 тыс. тонн зерна-4

Петр Макрецкий, тракторист-машинист КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:
Мы к этому шли. В том году 2 тысячи, в этом – 3 тысячи. План и цель поставили, комбайн отремонтировали и достигли 3 тысячи.

«Долго дома не задерживаемся. Очень тяжёлый труд». В Клецком районе чествовали комбайнеров, намолотивших 3 тыс. тонн зерна-7

Александр Демидчик, помощник комбайнера КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:
В полседьмого пошли и ночью пришли. Переночевали и назад пошли. Долго дома не задерживаемся. Очень тяжелый труд.

«Долго дома не задерживаемся. Очень тяжёлый труд». В Клецком районе чествовали комбайнеров, намолотивших 3 тыс. тонн зерна-10

«Долго дома не задерживаемся. Очень тяжёлый труд». В Клецком районе чествовали комбайнеров, намолотивших 3 тыс. тонн зерна-12

Анатолий Исаченко, председатель Минского облисполкома:
С каким настроением человек идет на работу, как он ушел, как он пришел, как семья встречает... Ведь часть хозяйственных хлопот семья должна взять на себя, пока комбайнер в поле. А поле начинается с 5 утра и заканчивается поздно вечером. Люди приходят с работы в 12, 1 ночи. А если сломался комбайн, они ночью ремонтируют. Поэтому, конечно, хлопоты ложатся и на домашних. Им за это большая благодарность и огромное спасибо, что они тоже помогают в уборке урожая.

Отметим, намолотить 3 тысячи тонн зерна отдельно взятому экипажу в Клецком районе удалось впервые.

«Долго дома не задерживаемся. Очень тяжёлый труд». В Клецком районе чествовали комбайнеров, намолотивших 3 тыс. тонн зерна-15

«Долго дома не задерживаемся. Очень тяжёлый труд». В Клецком районе чествовали комбайнеров, намолотивших 3 тыс. тонн зерна-17

«Долго дома не задерживаемся. Очень тяжёлый труд». В Клецком районе чествовали комбайнеров, намолотивших 3 тыс. тонн зерна-19

«Долго дома не задерживаемся. Очень тяжёлый труд». В Клецком районе чествовали комбайнеров, намолотивших 3 тыс. тонн зерна-21

«Долго дома не задерживаемся. Очень тяжёлый труд». В Клецком районе чествовали комбайнеров, намолотивших 3 тыс. тонн зерна-23

# Уборочная кампания # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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