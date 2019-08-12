«Долго дома не задерживаемся. Очень тяжёлый труд». В Клецком районе чествовали комбайнеров, намолотивших 3 тыс. тонн зерна

Новости Беларуси. В белорусских хозяйствах появляются все новые рекордсмены. Так, комбайновый экипаж Клецкого района стал лидером Минской области, намолотив 3 тысячи тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В белорусских хозяйствах появляются все новые рекордсмены. Так, комбайновый экипаж Клецкого района стал лидером Минской области, намолотив 3 тысячи тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Передовиков – Петра Макрецкого и Александра Демидчика – накануне чествовали прямо в поле. Впервые поздравляли не только механизаторов, но и их семьи. Чтобы всегда быть на связи, они получили в подарок мобильные телефоны, а самые маленькие члены семьи – игрушки и рюкзаки со всем необходимым к школе.
Петр Макрецкий, тракторист-машинист КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:
Мы к этому шли. В том году 2 тысячи, в этом – 3 тысячи. План и цель поставили, комбайн отремонтировали и достигли 3 тысячи.
Александр Демидчик, помощник комбайнера КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:
В полседьмого пошли и ночью пришли. Переночевали и назад пошли. Долго дома не задерживаемся. Очень тяжелый труд.
Анатолий Исаченко, председатель Минского облисполкома:
С каким настроением человек идет на работу, как он ушел, как он пришел, как семья встречает... Ведь часть хозяйственных хлопот семья должна взять на себя, пока комбайнер в поле. А поле начинается с 5 утра и заканчивается поздно вечером. Люди приходят с работы в 12, 1 ночи. А если сломался комбайн, они ночью ремонтируют. Поэтому, конечно, хлопоты ложатся и на домашних. Им за это большая благодарность и огромное спасибо, что они тоже помогают в уборке урожая.
Отметим, намолотить 3 тысячи тонн зерна отдельно взятому экипажу в Клецком районе удалось впервые.