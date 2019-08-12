АрМИ-2019: белорусский экипаж выступит в полуфинале «Танкового биатлона» на подмосковном «Алабино»

Белорусы в «Танковом биатлоне» будут соперничать с экипажами из России, Венесуэлы и Монголии. Отметим, в полуфинале участвуют восемь команд. Необходимо преодолеть дистанцию в 5 километров, при этом танкисты должны поразить цели на трех огневых рубежах. Четыре команды, которые покажут лучшее время, проходят в финал. У белорусской сборной есть все шансы на успех. Традиционно наши танкисты демонстрируют высокий уровень.