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АрМИ-2019: белорусский экипаж выступит в полуфинале «Танкового биатлона» на подмосковном «Алабино»

12 августа 2019 07:23
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Новости Беларуси. Экипажи выходят на старт. На подмосковном «Алабино» 12 августа пройдет полуфинал самой зрелищной дисциплины Армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

АрМИ-2019: белорусский экипаж выступит в полуфинале «Танкового биатлона» на подмосковном «Алабино» -1

Белорусы в «Танковом биатлоне» будут соперничать с экипажами из России, Венесуэлы и Монголии. Отметим, в полуфинале участвуют восемь команд. Необходимо преодолеть дистанцию в 5 километров, при этом танкисты должны поразить цели на трех огневых рубежах. Четыре команды, которые покажут лучшее время, проходят в финал. У белорусской сборной есть все шансы на успех. Традиционно наши танкисты демонстрируют высокий уровень.

АрМИ-2019: белорусский экипаж выступит в полуфинале «Танкового биатлона» на подмосковном «Алабино» -4

АрМИ-2019: белорусский экипаж выступит в полуфинале «Танкового биатлона» на подмосковном «Алабино» -6

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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