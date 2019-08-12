«Ещё больше деталей можем рассмотреть на Солнце». Показываем обновлённый телескоп в минском планетарии

Валерия Борисевич, корреспондент:

Третий по счету в мире, огромное фокусное расстояние и качественная оптика. Столичная обсерватория во всеоружии готова встретить звездопады в августе, заглянув в обновленный телескоп.

Буквально на днях известный ученый Илон Маск представил миру новенький космический корабль, который вот-вот отправится бороздить просторы Вселенной. Не сидят без дела и специалисты «Хаббл»: всю неделю телескоп трудился как пчёлка, и на днях поразил зрителей завораживающим снимком спиральной галактики, окутанной пеленой пыли.

Между тем, у минчан тоже есть космические новости: в обсерватории обновили телескоп. Теперь жители и гости столицы смогут прогуляться по поверхности Луны, не покидая земного шара. Александр Микулич, заведующий ГУО «Минский планетарий»:

Еще больше деталей можем рассмотреть на Солнце. Это наблюдение Солнца в инфракрасных лучах. Мы популяризируем знания и интерес к астрономии всегда велик. Он скорее предназначен для наблюдения и ярких планет: Луны, Солнца. Также можно увидеть наиболее яркие примечательные галактики, туманы со звездным скоплением.

Минский планетарий продолжил космическую эру. С середины прошлого века эти стены повидали тысячи пытливых умов, жадно глотающих каждое слово научного руководителя. Со временем многое менялось, неизменным оставалось одно желание – «дотронуться до неба». Игорь Карпов, посетитель планетария ГУО «Минский планетарий»:

Очень интересовался и звездами, и планетами. Я очень хорошо помню, когда мы ходили сюда и с мамой, и с бабушкой. И помню, как в десятом классе мы с удовольствием сюда приходили на уроки астрономии.

Настоящей сенсацией этого лета стал усовершенствованный телескоп! Новый звёздный аппарат обошёлся бы Беларуси в несколько десятков тысяч долларов, но решили, что и старый ещё ого-го!

Нескучно будет и самым маленьким. Новый учебный год в планетарии начнётся с конференций, концертов, прокатов фильмов, и то ли ещё будет! Зрители увидят полюбившиеся экранизации и смогут вдоволь насладиться приятной атмосферой. Ольга Гарбусь, лектор ГУО «Минский планетарий»:

Проходит множество проектов, один из них – проект «Трибуна ученого». Приглашаем ученых, в том числе белорусских, которые проводят лекции на темы астрономии, космонавтики, науки в целом. Каждую неделю по субботам в 20.00 лекции.