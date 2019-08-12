«Ещё больше деталей можем рассмотреть на Солнце». Показываем обновлённый телескоп в минском планетарии

Валерия Борисевич, корреспондент:
Третий по счету в мире, огромное фокусное расстояние и качественная оптика. Столичная обсерватория во всеоружии готова встретить звездопады в августе, заглянув в обновленный телескоп.
Валерия Борисевич, корреспондент:
Третий по счету в мире, огромное фокусное расстояние и качественная оптика. Столичная обсерватория во всеоружии готова встретить звездопады в августе, заглянув в обновленный телескоп.
Буквально на днях известный ученый Илон Маск представил миру новенький космический корабль, который вот-вот отправится бороздить просторы Вселенной. Не сидят без дела и специалисты «Хаббл»: всю неделю телескоп трудился как пчёлка, и на днях поразил зрителей завораживающим снимком спиральной галактики, окутанной пеленой пыли.
Между тем, у минчан тоже есть космические новости: в обсерватории обновили телескоп. Теперь жители и гости столицы смогут прогуляться по поверхности Луны, не покидая земного шара.
Александр Микулич, заведующий ГУО «Минский планетарий»:
Еще больше деталей можем рассмотреть на Солнце. Это наблюдение Солнца в инфракрасных лучах. Мы популяризируем знания и интерес к астрономии всегда велик. Он скорее предназначен для наблюдения и ярких планет: Луны, Солнца. Также можно увидеть наиболее яркие примечательные галактики, туманы со звездным скоплением.
Минский планетарий продолжил космическую эру. С середины прошлого века эти стены повидали тысячи пытливых умов, жадно глотающих каждое слово научного руководителя. Со временем многое менялось, неизменным оставалось одно желание – «дотронуться до неба».
Игорь Карпов, посетитель планетария ГУО «Минский планетарий»:
Очень интересовался и звездами, и планетами. Я очень хорошо помню, когда мы ходили сюда и с мамой, и с бабушкой. И помню, как в десятом классе мы с удовольствием сюда приходили на уроки астрономии.
Настоящей сенсацией этого лета стал усовершенствованный телескоп! Новый звёздный аппарат обошёлся бы Беларуси в несколько десятков тысяч долларов, но решили, что и старый ещё ого-го!
Нескучно будет и самым маленьким. Новый учебный год в планетарии начнётся с конференций, концертов, прокатов фильмов, и то ли ещё будет! Зрители увидят полюбившиеся экранизации и смогут вдоволь насладиться приятной атмосферой.
Ольга Гарбусь, лектор ГУО «Минский планетарий»:
Проходит множество проектов, один из них – проект «Трибуна ученого». Приглашаем ученых, в том числе белорусских, которые проводят лекции на темы астрономии, космонавтики, науки в целом. Каждую неделю по субботам в 20.00 лекции.
Новый сезон открытий и улучшенный телескоп вас ждут! По доброй традиции, в столичную обсерваторию можно заглянуть совершенно бесплатно, главное – следить за погодой.