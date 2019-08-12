Время загадывать желания: самый яркий звездопад лета ожидают в Беларуси

Новости Беларуси. Предстоящей ночью белорусов ждет самый яркий звездопад лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый час в небе ожидается появление до тысячи метеоров. А их свечение может длиться до нескольких секунд.

Такой щедростью отличается звездопад Персеиды, наблюдать за которым лучше всего вдали от городских огней. А при наличии безоблачной погоды, чтобы насладиться этой природной красотой, не понадобятся даже специальные приборы.

Кстати астрологи считают, что звездопад Персеиды из-за своей высокой интенсивности имеет огромную силу. Поэтому при виде падающих метеоров можно смело загадывать желания.