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Время загадывать желания: самый яркий звездопад лета ожидают в Беларуси

12 августа 2019 07:36
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Новости Беларуси. Предстоящей ночью белорусов ждет самый яркий звездопад лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый час в небе ожидается появление до тысячи метеоров. А их свечение может длиться до нескольких секунд.

Время загадывать желания: самый яркий звездопад лета ожидают в Беларуси-1

Такой щедростью отличается звездопад Персеиды, наблюдать за которым лучше всего вдали от городских огней. А при наличии безоблачной погоды, чтобы насладиться этой природной красотой, не понадобятся даже специальные приборы.

Кстати астрологи считают, что звездопад Персеиды из-за своей высокой интенсивности имеет огромную силу. Поэтому при виде падающих метеоров можно смело загадывать желания.

Время загадывать желания: самый яркий звездопад лета ожидают в Беларуси-4

Время загадывать желания: самый яркий звездопад лета ожидают в Беларуси-6

# Природные явления # общество # Фотофакт

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