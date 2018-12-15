Долг Родине. Новобранцы белорусской армии приняли присягу

Новости Беларуси. Один из важнейших ритуалов в Вооруженных Силах Беларуси. Около девяти тысяч новобранцев 15 декабря присягнули на верность Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественные церемонии прошли во всех воинских соединениях страны.

Портрет маслом в доме у Игоря Каминского стоит на видном месте. Офицер запаса хранит картину, как память о службе в ВДВ.

Рассказами о ней с малых лет проникался и сын брестчанина.

Игорь Каминский, подполковник запаса:

Из общения с моими сослуживцами он вольно или невольно общался и загорелся с детства совершить первый прыжок.

Неудивительно, что Денис пошёл по стопам отца. С волнением, но улыбками родители высматривали его на присяге. Он, как и ещё тысяча новобранцев, дал клятву Родине в Брестской крепости.

Денис Богодяж, военнослужащий:

Во-первых, это элитные войска – воздушно-десантные войска. Но главный фактор – отец, учитель, скажем так. И вот, по его стопам захотелось пойти в войска.

А вот в Печах присягу принимали больше 2,5 тысячи человек. Это солдаты, которые будут служить на срочной и службе в резерве. «Ошарашена таким грандиозным событием». В Брестской крепости состоялась торжественная церемония присяги Свои напутствия им давали ветераны армии, военное руководство. И, конечно, родители.

72-й ОУЦ, по традиции, аккумулирует больше всего солдат срочной службы. Неудивительно, что церемонию принятия присяги здесь зачастую посещает министр обороны.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Мы делаем все для того, чтобы мотивировать и приподнять срочную военную службу. Много это делаем для того, чтобы были приняты некоторые социально значимые для военнослужащих, которые отслужили срочную военную службу, вещи. Такие, как приоритеты при поступлении на государственную службу, при подготовке поступления в высшие учебные заведения, приоритет при получении общежития.

Сегодня давали клятву и будущие пограничники. Присягу в Пинске приняли 100 ребят. Служить они будут в Пинском погранотряде. Который охраняет 300 километров белорусско-украинской границы.

Егор Грачек, военнослужащий:

Я осознанно пришёл в пограничную служб, потому что я с детства очень хотел в пограничную службу. Мечта моя сбылась.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

По этому году, если взять на одной заставе на польском направлении, из 20 солдат 6 остаётся на контрактную службу. Есть парни, которые впоследствии поступают в пограничный институт. Не главное, чтобы они остались. Главное, чтобы они были патриотами своей Родины.