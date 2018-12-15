«Ошарашена таким грандиозным событием». В Брестской крепости состоялась торжественная церемония присяги

Новости Беларуси. Более тысячи солдат чеканили шаг и по легендарной земле. Для Брестского гарнизона это рекордное пополнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть принявших присягу будет носить голубые береты, около 300 встанут на защиту рубежей. Среди новоиспеченных военнослужащих также артиллеристы, зенитчики и специалисты радиоэлектронной борьбы.

За трогательной церемонией наблюдали несколько тысяч родных и близких солдат, приехавших в Брест из разных уголков страны.

Алла Волик, житель Гродно: В Брестской крепости я впервые вообще на присяге. Ошарашена таким грандиозным событием. У нас здесь сегодня мой студент, родственник, принимает присягу. Мы знаем, что в ВДВ будет служить.

Кирилл Драчук, рядовой:

Первые пару дней, даже неделю было сложно. А потом привыкаешь, и уже легко. Уже на автомате все делаешь.

Сразу после присяги солдаты отправляются в первое увольнение. А уже завтра их ждет полноценная армейская жизнь по уставу.