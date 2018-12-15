Прямой эфир

«Ошарашена таким грандиозным событием». В Брестской крепости состоялась торжественная церемония присяги

15 декабря 2018 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более тысячи солдат чеканили шаг и по легендарной земле. Для Брестского гарнизона это рекордное пополнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ошарашена таким грандиозным событием». В Брестской крепости состоялась торжественная церемония присяги-1

«Ошарашена таким грандиозным событием». В Брестской крепости состоялась торжественная церемония присяги-3

Большая часть принявших присягу будет носить голубые береты, около 300 встанут на защиту рубежей. Среди новоиспеченных военнослужащих также артиллеристы, зенитчики и специалисты радиоэлектронной борьбы.

«Ошарашена таким грандиозным событием». В Брестской крепости состоялась торжественная церемония присяги-6

За трогательной церемонией наблюдали несколько тысяч родных и близких солдат, приехавших в Брест из разных уголков страны.

«Ошарашена таким грандиозным событием». В Брестской крепости состоялась торжественная церемония присяги-9

Алла Волик, житель Гродно:
В Брестской крепости я впервые вообще на присяге. Ошарашена таким грандиозным событием. У нас здесь сегодня мой студент, родственник, принимает присягу. Мы знаем, что в ВДВ будет служить.

«Ошарашена таким грандиозным событием». В Брестской крепости состоялась торжественная церемония присяги-12

Кирилл Драчук, рядовой:
Первые пару дней, даже неделю было сложно. А потом привыкаешь, и уже легко. Уже на автомате все делаешь.

Сразу после присяги солдаты отправляются в первое увольнение. А уже завтра их ждет полноценная армейская жизнь по уставу.

# Армия Беларуси # общество # Алла Волик # Кирилл Драчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На 16 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
15 декабря 2018 11:06

На 16 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

«Порезали, забрали, до свидания»: в Могилёве начали сносить металлические гаражи во дворах
14 декабря 2018 21:17

«Порезали, забрали, до свидания»: в Могилёве начали сносить металлические гаражи во дворах

«Вчера заехали»: жильцы того самого дома на Карла Маркса возвращаются в свои квартиры
14 декабря 2018 21:11

«Вчера заехали»: жильцы того самого дома на Карла Маркса возвращаются в свои квартиры