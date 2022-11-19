«Долг каждого мужчины». Николай Карпенков побывал на присяге в части 3214

Новости Беларуси. Новое поколение защитников становится и в строй внутренних войск. Одна из самых массовых церемоний принесения присяги по традиции прошла в войсковой части 3214, которая считается элитой белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

Все прекрасно понимают, какое сейчас непростое время. Конечно, долг каждого мужчины – идти и учиться защищать свою Родину, отслужить, а потом уже находиться в запасе. Сегодня присяга, праздник, именно в этот день мужчина по-настоящему становится мужчиной, когда он приносит клятву, когда берет в руки оружие и ощущает себя защитником Отечества.