Есть определённые нормы строительства. Почему не везде можно быстро оборудовать безбарьерную среду?

Новости Беларуси. Термин «безбарьерная среда» появился в белорусском законодательстве в 1991 году в законе «О социальной защите инвалидов». Одна из формулировок закона гласит о том, что запрещается ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов без обеспечения доступности для инвалидов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. До конца 2022 года только в Минске планируется обустройство безбарьерной среды на 33 объектах. В большинстве своем это жилые дома.

Вячеслав Батура, первый заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Понятие «безбарьерная среда» – мы понимаем, чтобы человек подъехал либо подошел к дому, мог беспрепятственно добраться до своей квартиры. То есть это входная группа, подъезд, понижение борта тротуара перед подъездом, на крыльцо подъем – это устройство подъемной платформы в зависимости от норм строительства. К разным нормам строительства применяется или устраивается пандус либо подъемная платформа. Попадание в подъезд, в зависимости от этажности проживания человека с ограниченными возможностями, либо он добирается до лифта, либо непосредственно до квартиры. Возникает вопрос: если новые дома проектируют с учетом всех безбарьерных требований, то что делают со старой жилой застройкой и конкретно теми многоэтажками, где люди с инвалидностью живут уже не один десяток лет, но все еще не могут самостоятельно выйти на улицу? Вячеслав Батура:

Многие жилые дома старой постройки – это наши пятиэтажки, хрущевки, с учетом ширины лестничных маршей и соблюдения пожарных норм, к сожалению, если человек проживает на 3, 4 или 5 этаже, создать безбарьерную среду до квартиры, не отступив от этих норм, мы не можем. Сегодня при Министерстве архитектуры и строительства создана комиссия, которая в той или иной степени согласовывает отступления от этих строительных норм и правил при разработке проектно-сметной документации, но не всегда это получается. Но мы не опускаем руки, работаем над этими объектами, работают и проектировщики, разрабатывая различные варианты. К слову, в новом законе «О правах инвалидов и социальной интеграции», подписанном 30 июня 2022 года, этому вопросу тоже уделяется отдельное внимание.

Светлана Капура, консультант управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

В законе предусмотрены обязательства в таких случаях, когда невозможно применить все строительные нормы с учетом технических особенностей, имеющихся в эксплуатируемом здании, необходимо обращаться за согласованными решениями (даже обязанность предписана) к общественным объединениям инвалидов. Так как у нас с вами отдельные нормы прописаны в разных строительных нормах в технических нормативных правовых актов, законом предусмотрена разработка нормативного акта «Правила обеспечения доступности для инвалидов». То есть данными правилами мы как бы сконцентрируем все разбросанные в разных документах требования, четко будет прописано, как должен выглядеть на сегодня и в будущем полностью доступный объект для всех граждан, начиная от прилегающей территории, заканчивая внутри. Без внимания не останутся и санитарно-гигиенические помещения.

Те, кому приходится сталкиваться с этим вопросом каждый день, громко заявляют: безбарьерная среда – это свобода движения, которая не должна заканчиваться там, где останавливается подъемник. И правда, главное условие безбарьерной среды – чтобы человек с ограниченными возможностями мог самостоятельно воспользоваться всеми предлагаемыми благами. Потому наличие пандуса или поручня в том или ином месте – еще не гарантия соблюдения закона и необязательно элемент доступности.

Вячеслав Батура:

Если мы говорим о создании безбарьерной среды по всем строительным нормам и правилам, то тут процент, возможно, невелик – около 30 %, если мы берем все новое строительство. Если говорить о наличии того или иного съезда для коляски, то жилфонд будет обеспечен этой доступной средой, ее назвать безбарьерной средой невозможно, но доступной, то есть человек при помощи другого человека сможет спуститься, выйти из дома, мы будем говорить, что около 70 % жилищный фонд теми или иными спусками, съездами будет у нас обеспечен. С каждым годом объектов, приспособленных для людей с ограниченными возможностями, в столице и республике в целом становится больше. Подход комплексный и затрагивает не только жилые дома и административные здания, но и само передвижение по городу. Сегодня почти половина автобусов в столице – низкопольные. Остановки оборудованы специальными электронными табло. Установлены ограничительные безопасные ограждения, тактильные разметки и наклейки. А большинство крупных стоянок обустроены специально отведенными местами, которые обозначены табличкой «Инвалиды». К тому же люди с ограниченными возможностями вправе претендовать и на социальную поддержку.

Олег Чесалов, депутат Минского городского Совета депутатов:

На социальном такси за год выполняется порядка 6 тысяч поездок, это тоже немалая нагрузка. Какие-то скидки на подгузники, лекарства скидки или бесплатные лекарства, на какие-то дополнительные льготы. К сожалению, у нас люди не всегда знают, на что они могут претендовать. В каждом районе Минска есть территориальный центр социального обслуживания населения, в котором организованы и досуг, и занятия, и курсы бесплатные. В декабре у нас будет День людей с ограниченными возможностями. К этому дню, насколько я знаю, даже рассматриваются варианты организации поездок. Как правило, это духовное развитие, то есть посещаются монастыри, церкви, этим людям интересно выехать, посмотреть. Не сидеть дома.