В Польше заявили о намерении увеличить численность армии до 500 тысяч военнослужащих

Министр обороны Польши сделал сенсационное заявление. В интервью одному из крупных изданий он сообщил, что численность польской армии может превысить полмиллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это гораздо больше, чем ранее заявлял президент Кароль Навроцкий.

Новоизбранный глава государства во время принятия присяги высказался лишь о создании 300-тысячного войска польского. Однако глава военного ведомства подчеркнул, что план правительства более амбициозен. По словам министра, сейчас активно идет модернизация армии, он ожидает от президента подписания законопроекта об увеличении инвестиций в Вооруженные силы. Польша годами увеличивала расходы на оборону, достигнув 4,7 % ВВП, что является самым высоким показателем в НАТО. Премьер-министр Туск объявил о дальнейшем увеличении расходов до 5 % для удовлетворения растущих потребностей в модернизации и расширении Вооруженных сил.