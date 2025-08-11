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В Нидерландах оценили шансы ЕС повлиять на саммите Путина и Трампа

11 августа 2025 13:38
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В Нидерландах оценили шансы ЕС повлиять на саммите Путина и Трампа-0

Нидерландский эксперт Кейс ван дер Пейл полагает, что страны ЕС не смогут оказать влияние на саммит России и США, который запланирован на 15 августа на Аляске. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Европейский союз утратил свою независимость, а его государства-члены столкнулись с внутренними трудностями и не играют существенной роли в разрешении конфликта в Украине. Он также заметил, что возможны и провокации со стороны радикальных групп Украины и британских спецслужб.

В то же время заинтересованность в продолжении конфликта среди стран Восточной Европы снижается. Несмотря на дискуссии о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского, российская сторона предложила сосредоточиться на двустороннем формате встречи.

Путин не исключает переговоров с украинским лидером, но подчеркивает, что условия для них пока не созданы.

Фото: pixabay

# Международная политика

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