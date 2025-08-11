Более 100 тысяч человек эвакуированы из-за наводнений на севере Китая

Более 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за непогоды, которая бушует на севере Китая. Сильные ливни, бушующие в регионе несколько дней, вызвали внезапные наводнения и многочисленные оползни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне бедствия идут масштабные аварийно-восстановительные работы. Там разрушены дороги и сотни домов. Потоками воды снесено несколько мостов, размыты железнодорожные пути. Число жертв стихии выросло до 13. Более 30 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. По данным властей, как минимум 4 тысячи человек оказались в водной ловушке. За последние недели на север и юг Китая обрушились рекордные осадки. Метеорологи называют это экстремальными погодными явлениями, связанными с изменением климата.