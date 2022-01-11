Общественные приёмные, диалоговые площадки и горячие линии. Как в Солигорске обсуждают проект Конституции?

Новости Беларуси. Конструктивная работа по обсуждению Основного закона страны. В центральном регионе жители активно изучают проект Конституции, приходят с предложениями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Конструктивная работа по обсуждению Основного закона страны. В центральном регионе жители активно изучают проект Конституции, приходят с предложениями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Солигорске активизировалась работа общественных приемных, а также создана горячая линия для сбора предложений всех желающих высказаться. Чтобы услышать каждого, проводят диалоговые площадки с трудовыми коллективами.
Лариса Жукова, председатель Солигорской районной организации общественного объединения «Белая Русь»:
Солигорчане активно включились в обсуждение проекта Конституции. И сегодня не только в общественные приемные, где работают горячие линии, и мы проводим личные приемы, проходит обсуждение в каждой организации, в каждом учреждении. Они инициируют приглашение депутатов различного уровня в свои трудовые коллективы. Они инициируют прямые телефонные линии в своих организациях. И если есть вопросы, уже тогда решают с теми людьми, в чьи компетенции входит разъяснение правовых норм.
Все предложения будут аккумулированы и направлены в Национальный центр правовой информации.