Общественные приёмные, диалоговые площадки и горячие линии. Как в Солигорске обсуждают проект Конституции?

Лариса Жукова, председатель Солигорской районной организации общественного объединения «Белая Русь»:

Солигорчане активно включились в обсуждение проекта Конституции. И сегодня не только в общественные приемные, где работают горячие линии, и мы проводим личные приемы, проходит обсуждение в каждой организации, в каждом учреждении. Они инициируют приглашение депутатов различного уровня в свои трудовые коллективы. Они инициируют прямые телефонные линии в своих организациях. И если есть вопросы, уже тогда решают с теми людьми, в чьи компетенции входит разъяснение правовых норм.