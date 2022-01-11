«Я со своими родителями приняла решение». Что говорят подростки, которые прививаются от коронавируса?

Новости Беларуси. В Минской области против коронавируса привиты 670 тысяч человек. Пройти вакцинацию теперь могут и дети от 12 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Специалисты отмечают, что заболевание у подростков также может протекать по-разному, в том числе с осложнениями. Дети становятся источником инфекции для окружающих.

Насколько активно прививаются школьники Логойска – в материале Лены Мельницкой.

В первую волну COVID-19 подростки почти не болели. Однако с появлением новых штаммов дети стали не только бессимптомно переносить инфекцию, некоторых даже госпитализировали. Стало понятно, что защищаться от вируса нужно не только взрослым. 16-летняя Анна Федорович, когда узнала, что вакцинация теперь доступна и подросткам, сама захотела привиться и сообщила об этом родителям.