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«Я со своими родителями приняла решение». Что говорят подростки, которые прививаются от коронавируса?

11 января 2022 15:03
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Новости Беларуси. В Минской области против коронавируса привиты 670 тысяч человек. Пройти вакцинацию теперь могут и дети от 12 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

«Я со своими родителями приняла решение». Что говорят подростки, которые прививаются от коронавируса?-1

Специалисты отмечают, что заболевание у подростков также может протекать по-разному, в том числе с осложнениями. Дети становятся источником инфекции для окружающих.  

Насколько активно прививаются школьники Логойска – в материале Лены Мельницкой.  

В первую волну COVID-19 подростки почти не болели. Однако с появлением новых штаммов дети стали не только бессимптомно переносить инфекцию, некоторых даже госпитализировали. Стало понятно, что защищаться от вируса нужно не только взрослым. 16-летняя Анна Федорович, когда узнала, что вакцинация теперь доступна и подросткам, сама захотела привиться и сообщила об этом родителям.  

«Я со своими родителями приняла решение». Что говорят подростки, которые прививаются от коронавируса?-4

Анна Федорович:  
Из средств массовой информации я узнала, что прививают подростков от 12 лет. И я со своими родителями приняла решение о вакцинации для того, чтобы остановить пандемию и защитить окружающих людей. Я считаю, что подросткам важно прививаться, так как они являются переносчиками вируса. Если же они привиты, они защищают свою семью, родственников, друзей, одноклассников и педагогов.  

Подробности в видеоматериале.  

# Вакцинация # общество # Анна Федорович # Лена Мельницкая # София Сидельникова # Юрий Кохан # Юрий Будько # Фотофакт

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