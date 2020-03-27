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«Дойти до каждого человека». Какую помощь оказывают пожилым людям соцработники и неравнодушные белорусы

27 марта 2020 14:17
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Новости Беларуси. С заботой о поколении победителей. В честь 75-летия Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной войны окажут материальную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие выплаты в нашей стране начнутся уже с 1 апреля. Получат ее около 20 тысяч человек. Также раньше начнут выплачивать и пенсии. В преддверии праздника участникам войны также помогут с сезонными работами и бытовыми вопросами. До самого торжества каждого поздравят на дому. Уже готовятся поздравительные открытки и специальные юбилейные медали.

«Дойти до каждого человека». Какую помощь оказывают пожилым людям соцработники и неравнодушные белорусы -1

«Дойти до каждого человека». Какую помощь оказывают пожилым людям соцработники и неравнодушные белорусы -3

Впрочем, сейчас большое внимание уделяется всем пожилым. В связи со сложной эпидемситуацией людям в почтенном возрасте стараются во всем помочь: соцработники избавили их от необходимости выходить за продуктами в магазин и за получением прочих услуг. За такой помощью начали обращаться все больше пенсионеров.

«Дойти до каждого человека». Какую помощь оказывают пожилым людям соцработники и неравнодушные белорусы -6

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Принять участие в оказании помощи пожилым людям может любой неравнодушный человек. Конечно, очень хорошо, когда в этом участвуют соседи, рядом проживающие, потому что люди друг друга знают, доверяют друг другу и быстрее могут прийти на помощь.

Задача стоит в том, чтобы дойти до каждого человека, узнать его потребность в оказании такой помощи и мобилизовать усилия всех людей, готовых прийти на эту помощь.

«Дойти до каждого человека». Какую помощь оказывают пожилым людям соцработники и неравнодушные белорусы -9

Пожилые люди сегодня в Беларуси – это 2 миллиона человек, почти как население Минска. И наша помощь сегодня нужна каждому из них.

Сейчас на рассмотрении у правительства находится программа «Достойное долголетие», которая способна улучшить качество жизни людей элегантного возраста. Она касается ветеранов, пожилых, в том числе одиноких, а также инвалидов.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Александр Румак # Фотофакт

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