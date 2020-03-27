Прямой эфир

В Беларуси не будут отменять мероприятия по празднованию 75-летия Победы

27 марта 2020 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 27 марта во время посещения предприятия «Белгипс» Президент Беларуси предостерег бизнес от увольнения людей в сложное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока ситуация в Беларуси проблемной не является, но некоторые негативные тенденции наметились.

Александр Лукашенко, посещая «Белгипс»: «Пустотой занимались, тратили огромные деньги»

В Беларуси не будут отменять мероприятия по празднованию 75-летия Победы-1

Известны частные производства, где стали сворачивать работы и начали сокращения. Однако сейчас очень важно поддержать людей, сохранить рабочие места. В государственном секторе вопрос этот всегда держится на контроле, но и бизнесу также необходимо обратить внимание на проблему.

Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы в Беларуси продолжается. Запланированные мероприятия не отменяются.

Так что в негативном информационном потоке, которым сейчас пестрят мировые ленты, в нашей стране эта знаковая дата не затеряется.

В Беларуси не будут отменять мероприятия по празднованию 75-летия Победы-4

Читайте также:

Президент Беларуси: Когда закончится коронавирус этот, я вам много чего интересного расскажу

Александр Лукашенко о коронавирусе: Появилось много людей – хайпануть. Психоза и так хватает

Александру Лукашенко на «Белгипсе» подарили статуэтку зубра ручной работы

# День Победы # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минздрав рассказал, куда пойдут деньги, которые перечисляют белорусы для борьбы с коронавирусом
27 марта 2020 13:42

Минздрав рассказал, куда пойдут деньги, которые перечисляют белорусы для борьбы с коронавирусом

«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск
27 марта 2020 12:37

«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск

«Даже представить не мог, что буду на поле трудиться. Для меня было каторгой» Белорус выращивает органическую клубнику
27 марта 2020 12:08

«Даже представить не мог, что буду на поле трудиться. Для меня было каторгой» Белорус выращивает органическую клубнику