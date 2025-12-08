В Австралии погиб спасатель во время борьбы с бушующими лесными пожарами

Трагедия в Австралии: спасатель погиб во время борьбы с бушующими лесными пожарами. Ночью в районе города Буладела, примерно в 200 километрах к северу от Сиднея, на мужчину упало дерево, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

59‑летний пожарный скончался на месте после остановки сердца, сообщили власти. По данным экстренных служб, в штате Новый Южный Уэльс утром понедельника горело более 50 очагов. За выходные стремительно распространявшийся огонь уничтожил 16 домов на центральном побережье – регионе, где проживает около 350 тысяч человек. Специалисты предупреждают: впереди высокий сезон огненной стихии. После нескольких относительно спокойных лет, ближайшие месяцы в Австралии с декабря по февраль могут принести экстремальную жару и новые угрозы.