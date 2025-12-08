В американском обществе усиливается недовольство внешней политикой Белого дома. Накануне активисты вышли на протесты, обвиняя правительство в эскалации напряженности в Латинской Америке. Всего к демонстрациям присоединились более 60 городов США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступления прошли на фоне сообщений о планируемой сухопутной операции против Венесуэлы. Поводом для атак, администрация Трампа называет, борьбу с наркокартелями. По данным американских военных, с сентября нанесен 21 удар по предполагаемым контрабандистам в Карибском бассейне и Тихом океане, при которых погибли более 80 человек. Однако протестующие уверены, что США с помощью этих операций хотят свергнуть власть в Венесуэле и получить контроль над нефтью.