На Филиппинах прошли массовые акции протеста из-за коррупции

На Филиппинах тысячи людей вышли на митинги с призывом к скорейшему судебному преследованию высокопоставленных законодателей и чиновников. Акция получила название «Марш триллиона песо», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее инициировали на фоне хищений – более триллиона песо госфинансирования пропало из-за секретных ассигнований и махинаций в закупках. Протестующие винят коррупцию в том, что проекты, которые могли смягчить последствия наводнений, так и не были реализованы.

Ренато Рейес, лидер политического альянса левых организаций: План на сегодня – собрать людей, чтобы помочь им высказаться и выразить свой гнев. Мы не собираемся ограничивать людей в выражении злости.

Сиджай Бебис, активистка:

Студенты протестуют здесь из-за проблем с наводнениями, а также из-за кризиса в нашей системе образования, вызванного коррупцией. Она не только убивает, но и крадет наше будущее.

На улицы вышли гражданские активисты и студенты, представители духовенства и профсоюзов. Некоторые митингующие надели маски крокодилов – это символ жадных чиновников, которые годами поглощали государственный бюджет. Митинги охватили всю страну. Порядок в Маниле во время протестов поддерживали более 16 тысяч полицейских.