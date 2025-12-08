Прямой эфир

На Филиппинах прошли массовые акции протеста из-за коррупции

08 декабря 2025 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На Филиппинах тысячи людей вышли на митинги с призывом к скорейшему судебному преследованию высокопоставленных законодателей и чиновников. Акция получила название «Марш триллиона песо», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах прошли массовые акции протеста из-за коррупции-2

Ее инициировали на фоне хищений – более триллиона песо госфинансирования пропало из-за секретных ассигнований и махинаций в закупках. Протестующие винят коррупцию в том, что проекты, которые могли смягчить последствия наводнений, так и не были реализованы. 

На Филиппинах прошли массовые акции протеста из-за коррупции-4

Ренато Рейес, лидер политического альянса левых организаций:
План на сегодня – собрать людей, чтобы помочь им высказаться и выразить свой гнев. Мы не собираемся ограничивать людей в выражении злости. 

На Филиппинах прошли массовые акции протеста из-за коррупции-6

Сиджай Бебис, активистка:
Студенты протестуют здесь из-за проблем с наводнениями, а также из-за кризиса в нашей системе образования, вызванного коррупцией. Она не только убивает, но и крадет наше будущее.

На улицы вышли гражданские активисты и студенты, представители духовенства и профсоюзов. Некоторые митингующие надели маски крокодилов – это символ жадных чиновников, которые годами поглощали государственный бюджет. Митинги охватили всю страну. Порядок в Маниле во время протестов поддерживали более 16 тысяч полицейских.

# Протесты

Другие новости рубрики

Все новости
В Австралии погиб спасатель во время борьбы с бушующими лесными пожарами
08 декабря 2025 06:58

В Австралии погиб спасатель во время борьбы с бушующими лесными пожарами

Полиция в Афинах использовала слезоточивый газ против группы активистов
08 декабря 2025 06:47

Полиция в Афинах использовала слезоточивый газ против группы активистов

В Германии будут дистанционно внедрять вирус в телефоны подозреваемых
08 декабря 2025 06:43

В Германии будут дистанционно внедрять вирус в телефоны подозреваемых