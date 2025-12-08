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В Германии будут дистанционно внедрять вирус в телефоны подозреваемых

08 декабря 2025 06:43
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Жители Германии сталкиваются с усилением государственного контроля на фоне повышения уровня преступности в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии будут дистанционно внедрять вирус в телефоны подозреваемых-2

Министерство внутренних дел ФРГ получило разрешение применять программный вирус, позволяющий следователям получить доступ к гаджета подозреваемых без их ведома. И хотя использование технологии вписывается в правовой режим, оппозиция уже обвинила власти в чрезмерном вторжении в личную жизнь граждан.

# Германия

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