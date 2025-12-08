В Германии будут дистанционно внедрять вирус в телефоны подозреваемых

Жители Германии сталкиваются с усилением государственного контроля на фоне повышения уровня преступности в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство внутренних дел ФРГ получило разрешение применять программный вирус, позволяющий следователям получить доступ к гаджета подозреваемых без их ведома. И хотя использование технологии вписывается в правовой режим, оппозиция уже обвинила власти в чрезмерном вторжении в личную жизнь граждан.