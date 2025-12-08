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В Москве состоялась церемония вручения XIII Международной премии «Филантроп»

08 декабря 2025 07:16
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В числе лауреатов – белорусы. В Москве состоялась церемония вручения Международной премии «Филантроп». Она присуждается людям с инвалидностью за их достижения в области культуры и искусства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве состоялась церемония вручения XIII Международной премии «Филантроп»-2

В 2025 году на конкурс поступило свыше двух тысяч заявок. Победителей поздравили известные артисты, художники и деятели культуры, которые входят в состав жюри и попечительского совета.

В Москве состоялась церемония вручения XIII Международной премии «Филантроп»-4

Геннадий Аничкин, руководители исполнительной дирекции фонда «Филантроп»:
У нас для жюри два главных критерия оценки – это высокий уровень мастерства произведения и степень преодоления. И, конечно, авторитет жюри, он преодолевает субъективизм. Потому что вроде всегда, какие лучше. Благодаря этому мы выбрались сегодня самых лучших лауреатов – 20 человек из 5 стран России, ближнего и дальнего зарубежья.

Каждый конкурсант показал желание жить полноценно и ярко. Серьезный диагноз – врожденная аномалия позвоночника – не помешал Наталье Астаниной из Минска прыгать с парашютом и побеждать в соревнованиях по танцам на инвалидных колясках. Девушка стала лауреатом премии «Филантроп» в номинации «Хореография».

В Москве состоялась церемония вручения XIII Международной премии «Филантроп»-6

Наталья Астанина, лауреат XIII Международной премии «Филантроп»:
Мне было 13 лет, когда я в первый раз это попробовала. Меня затянуло. Это очень красивый вид спорта, но в то же время очень тяжелый. Есть большие физические нагрузки, но в то же время ты можешь себя творчески реализовывать и через танец какой-то посыл в мир отправить. Это очень здорово. Меня это очень захватило.  

Победитель в номинации «Скульптура» белорус Евгений Осипов – инвалид второй группы. Четверть века он посвятил резьбе по дереву. Его работы восхищают своей теплотой и являются отражением души самого мастера.

В Москве состоялась церемония вручения XIII Международной премии «Филантроп»-8

Евгений Осипов, лауреат XIII Международной премии «Филантроп»:
Я сам охотник, и получается, что здесь – и кабан дикий. Я и грибник, поэтому здесь тоже такой сказочный мотив: батька с сыном режут гриб, чудо-гриб. Здесь много таких мастеров, что даже не инвалид такой не сделает, здоровый человек. Поэтому бывает, надо у них порой поучиться.

Искусство не знает барьеров и объединяет людей. XIII Международная премия «Филантроп» в очередной раз подтвердила репутацию важнейшего инструмента поддержи и продвижения талантов. 

# Конкурс # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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