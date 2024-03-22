Палач Хатыни – кто такой украинец Владимир Катрюк и почему его считали жестоким даже фашисты?
Беларусь помнит. Сегодня скорбный колокол Хатыни звучит особенно громко. Ровно 81 год назад, 22 марта, немецкие каратели заживо сожгли все население деревни – 149 человек, в том числе 75 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За собой оставили лишь выжженную землю и трупы. Причем наряду с немцами в этой бесчеловечной расправе участвовали и коллаборанты из 118-го батальона – этот факт до сих пор знают не все.
О том, что никогда не будет забыто, в материале Дарьи Седун.
22 марта для Тамары Иосифовны – дата особенная. В этот день она вновь и вновь слышит страшные крики, пулеметные очереди и чувствует запах едкого дыма, который накрыл всю Логойщину. Когда горела Хатынь, а после и ее родная деревня Михалово, ей было всего 8. Те страшные минуты остались в памяти навсегда.
Тамара Папковская, жительница деревни Михалово:
Отца и мать расстреляли. И сестра была. И в эту сестру тоже стреляли, она упала, но осталась жива. Она лежала, они думали, расстреляли уже всех. Но она осталась. Она бедная ползла сюда и кричала: помогите. И все равно умерла. Очень страшно было. Если в семье человек идет в партизаны, значит, такой закон – спалить эту деревню. Он не виноват. Родню эту надо убрать и всю деревню спалить.
Согласно официальным отчетам, именно в поисках партизан каратели ворвались в Хатынь. Вот только им быстро стало понятно: лесных мстителей здесь нет, в домах прятались лишь дети, женщины и старики. Тогда решили: за гибель немецкого офицера, которого застрелили партизаны недалеко от деревни, расплатятся хатынцы.
Из показаний Остапа Кнапа, карателя 118-го шуцманшафт-батальона:
Всех жителей, включая стариков и детей, затолкали в сарай, обложили его соломой. Я хорошо видел, как Лукович поджег факелом сарай, вернее, его соломенную крышу. Сарай загорелся. Люди в сарае стали кричать, плакать. Крики горевших и задыхающихся от дыма людей были страшные. Их невозможно было слышать. От них становилось жутко.
Об участии коллаборационистов в этой карательной операции стало известно относительно недавно. В советское время ответственность за смерти мирных белорусов возлагали на гитлеровцев. Правда оказалась страшнее. Один из самых известных фигурантов преступления – украинец Владимир Катрюк, жестокость которого отмечали даже фашисты.