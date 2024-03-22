Палач Хатыни – кто такой украинец Владимир Катрюк и почему его считали жестоким даже фашисты?

Беларусь помнит. Сегодня скорбный колокол Хатыни звучит особенно громко. Ровно 81 год назад, 22 марта, немецкие каратели заживо сожгли все население деревни – 149 человек, в том числе 75 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За собой оставили лишь выжженную землю и трупы. Причем наряду с немцами в этой бесчеловечной расправе участвовали и коллаборанты из 118-го батальона – этот факт до сих пор знают не все.

22 марта для Тамары Иосифовны – дата особенная. В этот день она вновь и вновь слышит страшные крики, пулеметные очереди и чувствует запах едкого дыма, который накрыл всю Логойщину. Когда горела Хатынь, а после и ее родная деревня Михалово, ей было всего 8. Те страшные минуты остались в памяти навсегда.

Тамара Папковская, жительница деревни Михалово:

Отца и мать расстреляли. И сестра была. И в эту сестру тоже стреляли, она упала, но осталась жива. Она лежала, они думали, расстреляли уже всех. Но она осталась. Она бедная ползла сюда и кричала: помогите. И все равно умерла. Очень страшно было. Если в семье человек идет в партизаны, значит, такой закон – спалить эту деревню. Он не виноват. Родню эту надо убрать и всю деревню спалить.

Согласно официальным отчетам, именно в поисках партизан каратели ворвались в Хатынь. Вот только им быстро стало понятно: лесных мстителей здесь нет, в домах прятались лишь дети, женщины и старики. Тогда решили: за гибель немецкого офицера, которого застрелили партизаны недалеко от деревни, расплатятся хатынцы.