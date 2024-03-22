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Как выбрать безопасную одежду? Ответила врач аллерголог-иммунолог

22 марта 2024 17:15
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Ради сиюминутного модного образа мы склонны выбирать одежду, не вчитываясь в этикетки. Да, эти брючки или блузка действительно идеально сидят и не мнутся. Но вот цена такой красоты может быть слишком высока, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Ну а если вам обещают, что вещь одновременно устойчива к пятнам, не мнется, не провоцирует запахи, проста в уходе и так далее, проходите мимо.

Как выбрать безопасную одежду? Ответила врач аллерголог-иммунолог-1

Ольга Громада, врач аллерголог-иммунолог УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска»:
Выбирая одежду, всегда нужно обращать внимание на этикетку, на которой будет написан весь состав. Это важно не только для моих пациентов, аллергиков, но и для абсолютно здоровых людей. Как показывает практика, очень часто некоторые вещи могут содержать вещества, не очень полезные для нашей кожи, для наших дыхательных путей, для нашего организма. Синтетические ткани все-таки нарушают дыхательные, обменные процессы в коже, тем самым создается микроклимат – прослойка между телом и тканью. Микроклимат благоприятен для размножения микрофлоры.

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В народе такую одежду давно называют «стеклянной», утверждая, что она «не дышит» – на самом деле так оно и есть. И если не хотите носить на себе потенциальный рассадник бактерий или грибков, не поленитесь – изучите этикетку. Впрочем, и это не гарантирует безопасности.

Как выбрать безопасную одежду? Ответила врач аллерголог-иммунолог-4

В первую очередь при покупке одежды необходимо обращать внимание на резкие запахи, яркие цвета и водонепроницаемость – в таких вещах самые опасные химикаты. Низкая цена изделия – еще один звоночек, ведь качественные материалы достаточно дорогие. А значит, не стоит верить «акциям» и «скидкам». Кроме того, даже натуральные ткани могут стать причиной неприятностей. Те же хлопок, шелк, шерсть и лен подходят не всем.

Ольга Громада:
Натуральные ткани преимущественно содержат белковые компоненты. А белок – это достаточно агрессивный аллерген. Это такая структура, которая может вызывать выработку аллергических, специфических иммуноглобулинов Е, которые отвечают за аллергический процесс.

Кроме того, есть еще один важный нюанс при изготовлении одежды из натуральных тканей. Его также нужно учитывать не только аллергикам.

Ольга Громада:
Натуральные ткани биоразлагаемые, при определенных физических факторах начинают портиться. В натуральные ткани будут добавлять специальные средства, которые предотвращают разложение. Логично, что для шерстяных, шелковых, хлопковых тканей добавляются консерванты.

Но если отбросить индивидуальные реакции на различные ткани, то все равно вопрос остается открытым: так что же выбрать? Ответ очевиден: покупайте белорусское. И это не PR-акция, а трезвая констатация фактов: в Беларуси к качеству сырья, тканей и готовой одежды предъявляются самые высокие требования.

Как выбрать безопасную одежду? Ответила врач аллерголог-иммунолог-7

Наталия Мурашко, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:
Прежде чем получить сертификат соответствия, продукция проходит целый ряд исследований. Это зависит и от того, какой вид продукции, потому что мы производим полусырьевую продукцию и готовые товары легкой промышленности, то есть ткань проходит исследования, готовая продукция тоже проходит испытания.

Подробности в видео.

# Одежда # общество

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