Прямой эфир

В Ивье делают деньги на мусоре. Какие производства открыли по поручению Президента?

22 марта 2024 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые инвестиционные бизнес-площадки продолжают расти в регионах. Поручение Президента: «Один район – один проект». Инициатива главы государства стала действенным инструментом для реализации программы импортозамещения и наращивания экспортного потенциала. Так, в Ивье открыли сразу два производства. Их продукция востребована не только в Беларуси, но и за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От экологической переработки полимеров до выпуска головных уборов – подробности у Галины Буро.

В Ивье делают деньги на мусоре. Какие производства открыли по поручению Президента?-1

150 тонн сырья в месяц – это, по сути, полиэтиленовый и полипропиленовый мусор, на котором на предприятии в Ивье научились делать деньги. Задача Натальи Бунько – следить за качеством входящего сырья на линию. Женщина уже доросла до бригадира. Старается, ведь держится за свое место. Несколько месяцев после выхода из декретного отпуска она как мама шестерых детей не могла найти работу. По образованию медсестра, но квалификация давно утеряна. Шанс проявить себя ей дали на новом предприятии по переработке полимеров.

В Ивье делают деньги на мусоре. Какие производства открыли по поручению Президента?-4

Наталья Бунько, бригадир производственной бригады предприятия по переработке полимеров:
А кто хочет брать многодетную мать? Это же больничные листы. А здесь пришла – и все, осталась. И никуда не пойду.
Устраивает?
– Да, вот именно, что это мое.

В Ивье делают деньги на мусоре. Какие производства открыли по поручению Президента?-7

Раньше в этом здании был хлебозавод, затем площади долгое время пустовали, пока не пришел инвестор из Минска. Создали экопроизводство с двумя десятками рабочих мест, а это существенно для небольшого райцентра. Теперь здесь дают новую жизнь полимерным отходам: выпускают два вида пленки, гранулы и агломерат.

В Ивье делают деньги на мусоре. Какие производства открыли по поручению Президента?-10

Галина Буро, корреспондент:
Из этих гранул как раз и производят вот такую пленку. Излишки продают нашим белорусским предприятиям. Ведь продукция, и одна, и вторая, импортозамещающая. Раньше такой товар закупали в странах Евросоюза.

В Ивье делают деньги на мусоре. Какие производства открыли по поручению Президента?-13

Спрос на продукцию высокий – она нужна в строительстве, для изготовления труб, тары и других технических изделий, применяется также в сельском хозяйстве и машиностроении. Чтобы закрыть потребности внутреннего рынка, мощностей уже недостаточно – планируют увеличить.

Далее смотрите в видео.

# Предприятия Беларуси # общество # Галина Буро

Другие новости рубрики

Все новости
В ХIХ веке модистки не отличались здоровьем. Почему одежда в то время была опасной?
22 марта 2024 16:54

В ХIХ веке модистки не отличались здоровьем. Почему одежда в то время была опасной?

Мужчина умер от анафилактического шока! История отравления латексом
22 марта 2024 16:51

Мужчина умер от анафилактического шока! История отравления латексом

В день хатынской трагедии во всех школах Беларуси прошли уроки памяти
22 марта 2024 13:55

В день хатынской трагедии во всех школах Беларуси прошли уроки памяти