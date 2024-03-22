В Ивье делают деньги на мусоре. Какие производства открыли по поручению Президента?

Новости Беларуси. Новые инвестиционные бизнес-площадки продолжают расти в регионах. Поручение Президента: «Один район – один проект». Инициатива главы государства стала действенным инструментом для реализации программы импортозамещения и наращивания экспортного потенциала. Так, в Ивье открыли сразу два производства. Их продукция востребована не только в Беларуси, но и за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От экологической переработки полимеров до выпуска головных уборов – подробности у Галины Буро.

150 тонн сырья в месяц – это, по сути, полиэтиленовый и полипропиленовый мусор, на котором на предприятии в Ивье научились делать деньги. Задача Натальи Бунько – следить за качеством входящего сырья на линию. Женщина уже доросла до бригадира. Старается, ведь держится за свое место. Несколько месяцев после выхода из декретного отпуска она как мама шестерых детей не могла найти работу. По образованию медсестра, но квалификация давно утеряна. Шанс проявить себя ей дали на новом предприятии по переработке полимеров.

Наталья Бунько, бригадир производственной бригады предприятия по переработке полимеров:

А кто хочет брать многодетную мать? Это же больничные листы. А здесь пришла – и все, осталась. И никуда не пойду.

– Устраивает?

– Да, вот именно, что это мое.

Раньше в этом здании был хлебозавод, затем площади долгое время пустовали, пока не пришел инвестор из Минска. Создали экопроизводство с двумя десятками рабочих мест, а это существенно для небольшого райцентра. Теперь здесь дают новую жизнь полимерным отходам: выпускают два вида пленки, гранулы и агломерат.

Галина Буро, корреспондент:

Из этих гранул как раз и производят вот такую пленку. Излишки продают нашим белорусским предприятиям. Ведь продукция, и одна, и вторая, импортозамещающая. Раньше такой товар закупали в странах Евросоюза.