«Дочка улыбается, говорит: ну, папа, ты там покажешь». Учения по мобилизации запаса начались в Гомельской области

Новости Беларуси. В Гомельской области начались учения по мобилизации военнообязанных запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маневры плановые. На протяжении 10 дней офицеры, прапорщики и сержанты будут тренировать свои навыки и обновлять знания, в том числе и по огневой подготовке. В областном военном комиссариате побывала Анна Корольчук. Гомельчанин Виктор Лехнович учебные сборы воспринял с воодушевлением. Подполковник в запасе рад встрече с сослуживцами и возможности обновить навыки в военном деле.

Виктор Лехнович, офицер запаса:

Законодательство совершенствуется, нужно повышать навыки, вспоминать, что было. Новое что-то вышло. Все понимаем, поэтому это мероприятие нужно. Дочка улыбается, говорит: ну, папа, ты там покажешь. Семья довольна, все нормально. На работе понимание есть. После получения вводных на сборном пункте резервисты сдают личные вещи и получают нужное обмундирование и снаряжение.

Полный комплект. На базе военных комиссариатов области в сборах участвуют 150 человек. 89 из них – офицеры, остальные – прапорщики и сержанты запаса. Далее их распределяют по группам в зависимости от задач.

Владимир Мартыненков, помощник военного комиссара Гомельской области:

В основном идут офицеры на специальности мобилизационной работы, то есть мобилизационное направление, отделы, группы. Категория прапорщики, солдаты, сержанты прибывают в основном на должности, связанные с работой с техникой связи. За 10 дней резервисты обновят свои знания и военные навыки. В программе – обязательная огневая подготовка. Во время учений обстановка будет приближена к реальной. Звуки выстрелов и взрывов – обязательный элемент плановых маневров. Местных жителей в районах комиссариатов и военных объектов просят сохранять спокойствие – ситуация штатная.

Анна Корольчук, корреспондент:

Учения пройдут на стрельбищах области, одно из них находится в охранной зоне гомельского химзавода. В это время людей просят не проявлять излишнее любопытство и не пересекать рубежи закрытой территории. Также ограничат движение около отдельных объектов Вооруженных Сил.