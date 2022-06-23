«Из наших детей бы делали нацистов». Что случилось бы, если бы протесты 2020-го достигли своей цели?
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим темы геноцида, исторической памяти и врагов народа. В гостях – российский философ и журналистка Дарья Платонова, а также политолог Николай Щекин.
Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:
Представьте, если бы эти люди пришли к власти, что было бы? Из наших детей бы делали нацистов. Невозможно убить культуру. Да, сражаться можно, да, где-то поджать можно. Но они сами не понимают, что являются частью русской культуры. Не лучшей, как и у любой культуры, но они уже стали достоянием, хочу сказать. Надо выступить с предложением, может быть, какой-то музей организовать и туда в клетку сажать всех этих инфузорий.
Григорий Азаренок, СТВ:
И пусть они высказываются там. Мы просто показываем, там нет монтажа, что они говорят: мы запретим всех русских писателей, мы запретим русский язык, мы запретим потом говорить по-русски.
Николай Щекин:
В свое время Иоанн Павел II, выступая с крестовым походом против Советского Союза, всем рекомендовал смотреть детские мультики. У меня есть друг, Александр, у него сын, Давид, пять лет, из Бобруйска. Он своего сына взращивает именно на русских советских мультиках. Им это понять. Музей надо сделать. Я думаю, что лет через 10-15 мы тоже будем смотреть. Это часть нашей культуры.
Григорий Азаренок:
Альтернативой было не Лукашенко и новые выборы. Нет. Если бы у них хоть чуть-чуть получилось, то ваши дети не знали бы «Я помню чудное мгновенье», они не знали бы Толстого, не знали бы Достоевского. У них бы запрещали в школах это, изымали из библиотек эти книги. Они бы все насадили этим ліцвінствам. Всей это гнусью, этими Радзивиллами, которые белорусский народ гнобили всю его историю. Они бы назвали вас всех Шариковы, потом бы они отобрали всю вашу собственность. Они бы вас всех загнали в концлагеря, в гетто. Позняк хотел три паспорта вводить. Неужели надо объяснять, что эти улыбочки и камень, ножницы, бумага – это геноцид. Это ведет к геноциду и к Украине.
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