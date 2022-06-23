«Из наших детей бы делали нацистов». Что случилось бы, если бы протесты 2020-го достигли своей цели?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим темы геноцида, исторической памяти и врагов народа. В гостях – российский философ и журналистка Дарья Платонова, а также политолог Николай Щекин. Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:

Представьте, если бы эти люди пришли к власти, что было бы? Из наших детей бы делали нацистов. Невозможно убить культуру. Да, сражаться можно, да, где-то поджать можно. Но они сами не понимают, что являются частью русской культуры. Не лучшей, как и у любой культуры, но они уже стали достоянием, хочу сказать. Надо выступить с предложением, может быть, какой-то музей организовать и туда в клетку сажать всех этих инфузорий.

Григорий Азаренок, СТВ:

И пусть они высказываются там. Мы просто показываем, там нет монтажа, что они говорят: мы запретим всех русских писателей, мы запретим русский язык, мы запретим потом говорить по-русски. Николай Щекин:

В свое время Иоанн Павел II, выступая с крестовым походом против Советского Союза, всем рекомендовал смотреть детские мультики. У меня есть друг, Александр, у него сын, Давид, пять лет, из Бобруйска. Он своего сына взращивает именно на русских советских мультиках. Им это понять. Музей надо сделать. Я думаю, что лет через 10-15 мы тоже будем смотреть. Это часть нашей культуры.